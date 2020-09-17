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ATM dolandırıcısı siber polisinin takibi sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 16:39 | Son Güncelleme

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM’sine kart kopyalama cihazı takılıp, banka kartlarının kopyalanarak dolandırıcılık yapılması olayıyla 1 kişi daha İstanbul’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun merkez ve ilçelerinde 26-29 Temmuz tarihleri arasındaki bir kamu bankasına ait ATM’lere özel düzenek yerleştirerek çok sayıda kişinin banka kartlarını kopyaladıkları iddia edilen H.Y.

ATM dolandırıcısı siber polisinin takibi sonucu yakalandı

Samsun ve ilçelerinde bir bankanın çok sayıda ATM’sine kart kopyalama cihazı takılıp, banka kartlarının kopyalanarak dolandırıcılık yapılması olayıyla 1 kişi daha İstanbul’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun merkez ve ilçelerinde 26-29 Temmuz tarihleri arasındaki bir kamu bankasına ait ATM’lere özel düzenek yerleştirerek çok sayıda kişinin banka kartlarını kopyaladıkları iddia edilen H.Y. (20) ve babası R.Y. (55), Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri sonucu İstanbul’da yakalanarak Samsun’a getirilmiş, çıkarıldıkları mahkemece H.Y. tutuklanmış, babası R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olayın firari şüphelilerinden olan 19 yaşındaki S.S. de siber polisi tarafından yapılan takip sonucu İstanbul’da olduğu tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’a giderek S.S.’yi yakaladı. Bugün uçakla Samsun’a getiren S.S. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
S.S. ve diğer şüphelilerin ATM önlerinde birlikte hareket ettiklerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

ATM dolandırıcısı siber polisinin takibi sonucu yakalandı

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