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ATM'lerden kart kopyaladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

ATM'lerden kart kopyaladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Bartın'da ATM'lere kopyalama düzeneği koyarak memurların maaşlarını çektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentteki ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak memurların maaşlarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkartılan şüphelilerden D.K, F.B. ve S.Ç. tutuklandı, Ö.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak memurların maaşlarını çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış ve İstanbul, Mardin ve Şırnak'ta düzenledikleri operasyonlarla D.K, F.B, S.Ç, Ö.K. ve R.B'yi gözaltına almış, şüphelilerden R.B. başka bir suçtan tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ATM dolandırıcılık şüpheli tutuklama

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