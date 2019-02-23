ATM'lere kart kopyalama cihazı takan 2 şüpheli tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iki ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri tespit edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde bankanın 2 ATM'sinde kart kopyalama düzeneği bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, monte edildiği ATM'den söktükleri düzenek üzerinde parmak izi ve araştırma yaptı, bölgedeki güvenlik kameralarını da inceledi. Yapılan incelemeler sonunda olayı 2 kişinin gerçekleştirdiği ve araçla ayrıldıkları tespit edildi. Polis, kimliğini belirlediği şüphelileri yaptığı takip sonucunda Sivas'ın Gürün ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında ATM'lere yerleştirilen kart kopyalamada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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