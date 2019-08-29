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Atölyesini, açık hava sanat galerisine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 24 yıldır biblo üreten Murat Kaya (47), atölye ve çevresini adeta açık hava sanat galerisine çevirdi.

Atölyesini, açık hava sanat galerisine çevirdi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 24 yıldır biblo üreten Murat Kaya (47), atölye ve çevresini adeta açık hava sanat galerisine çevirdi. Saros Körfezi'ne tatil için gelenlerin uğrak yeri haline gelen atölyede binin üzerinde biblo, görenleri hayran bırakıyor.
Keşan'a bağlı Büyükdoğanca Köyü'ne 1995 yılından itibaren gelmeye başlayarak, yol kenarına kurduğu atölyesinde alçıdan biblolar üretmeye başlayan Murat Kaya, eserleriyle Saros Körfezi'ne gelen tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. Kaya, 1994 yılında mesleği öğrendikten sonra Keşan'da atölyesini faaliyete geçirdiğini belirterek, "İstanbul'da cansız manken ustası olan Hasan Çetinkaya'dan işi öğrendim. Kullanılacak malzemeyi, yapılacak kalıbı, modelin yapımını ondan öğrendim. Sonrasında da kendimi geliştirdim. Hayvan figürlü biblolar ve heykeller yapıyorum. İnsanların hoşuna gidecek ne varsa onları yapmaya çalışıyorum. Yüzlerce model var. Herkesin hoşuna gidecek şeyler yapıyorum. Oldukça kaliteli malzemelerle çalışıyorum. Satın alanlara da 1 yıl garanti veriyorum. 1 yılın ardından boya akması olursa yine boyuyorum. Müşterimiz de oldukça memnun. İnsanların yüzündeki tebessüm bize yetiyor" dedi.
ÇOCUKLARIN İLGİSİ BÜYÜK
Özellikle çocukların biblolara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Kaya, "Çocuklar bibloları çok seviyor. Sadece fotoğraf çekilmek için gelenler bile var. Biblolarda oldukça uygun fiyata satılıyor. 10 TL'den, 130 TL'ye kadar ürünlerimiz var. Saros Körfezi'ne gelenler oldukça ilgi gösteriyor. Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen müşterilerim de var. Kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. Eksiklerimiz de var. Onları da tamamlıyorum. Bir işin en güzelini yapmaya çalışıyorum. Hedefim, en güzelini yapmak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Atölyesini, açık hava sanat galerisine çevirdiAtölyesini, açık hava sanat galerisine çevirdiAtölyesini, açık hava sanat galerisine çevirdiAtölyesini, açık hava sanat galerisine çevirdi

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