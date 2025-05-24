Atölyesiz moda! Girişimciliğe evde başladı: Evdeki üretimden markaya uzanan başarı

Eskişehir'de tekstil tasarımcısı olan Lütfiye Dönmez, atölyesi olmadan evde üretim yaparak marka kurduğunu ve kendini daha çok geliştirmek istediğini dile getirdi.

FARKLI MALZEMELERİ BİR ARAYA GETİREREK TASARIM YAPIYOR

Tekstil Tasarımı mezunu ve aynı alanda yüksek lisansına devam eden Lütfiye Dönmez, Tepebaşı Belediyesi'nin kadınlara yönelik projesi olan Hanımeli Sokağı'nda kendi el emeği ürünlerini sergiliyor. Kendi alanı olan tekstil üzerinde farklı malzemeleri bir araya getirerek çanta, kemer ve giysi gibi ürünler tasarlayan Lütfiye Dönmez, deri, kumaş ve pazen gibi çeşitli materyalleri geliştirerek yeni ürünler ürettiğini belirtti.

"MÜŞTERİ POTANSİYELİNE GÖRE ÜRÜNLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Kurduğu markasını geliştirme ve tanıtma sürecinde olan Dönmez, "Tekstil Tasarımı mezunuyum ve şu an aynı bölümde yüksek lisans yapıyorum. Kendi alanımda çanta, kemer, giysi üzerine malzemeleri değiştirerek ürünler yapıyorum. Deri, kumaş, pazen gibi ürünler kullanıyorum. Bunları karıştırarak yeni bakış açıları getirip yeni ürünler tasarlamaya başladım. Bir marka kurdum ve markamı geliştirip tanıtmaya çalışıyorum. Bu da kendimi geliştirmeye ve farklı ürünler üretmeme yardımcı oluyor. Sürekli düşünerek, müşteri potansiyeline göre ürünler üretmeye çalışıyorum. Bu da benim gelişmeme çok büyük katkı sağlıyor" dedi.

"ATÖLYEM OLMADAN EVİMİN BİR ODASINDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

Şu an için bir atölyesi bulunmamasına rağmen evinin bir odasını ürünleri üretmek için kullandığını dile getiren Dönmez, "Şu anlık bir atölyem yok ama atölyemin olmasını çok istiyorum. Atölyem olmadan evimin bir odasında üretim gerçekleştiriyorum. Odanın bir köşesinde kendi kurduğum alanı bazen de mutfak masasını kullanıyorum. Bu şekilde düzenli bir şekilde işlerimi o alanda yapmaya çalışıyorum. Şu an başlangıç aşamasındayım ve bu tarz stantlarla da ürünlerimi sergiliyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır