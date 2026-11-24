Kadınların üreme sağlığı söz konusu olduğunda PCOS kadar konuşulmayan bazı hormonal ve jinekolojik hastalıklar da doğurganlık üzerinde önemli rol oynayabilir.

Kadın hastalıkları, doğum ve infertilite alanında danışmanlık yapan Dr. Gayatri Rao, endometriozis ve erken yumurtalık yetmezliği başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarının kadınların gebe kalma ihtimalini etkileyebileceğini belirtti.

Uzmanlara göre bu hastalıkların her biri doğurganlığı farklı şekillerde etkiler. Ancak söz konusu rahatsızlıklardan birinin teşhis edilmesi, kadının kesinlikle çocuk sahibi olamayacağı anlamına gelmiyor. Önemli olan, altta yatan nedenin belirlenmesi ve kişiye uygun tedavi sürecinin planlanması.

ENDOMETRİOZİS DOĞURGANLIĞI NASIL ETKİLİYOR?

Endometriozis, rahim iç tabakasına benzer dokunun rahim dışında büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Bu doku yumurtalıklar, fallop tüpleri ve çevresindeki pelvik yapılarda iltihaplanmaya neden olabilir.

Hastalık bazı kadınlarda şiddetli adet sancısı, kronik kasık ağrısı ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bununla birlikte bazı kadınlarda belirgin bir şikayet görülmeyebilir.

Dr. Rao, endometriozisin oluşturduğu iltihaplanma ve pelvik yapışıklıkların yumurtalıkların ve fallop tüplerinin işlevini etkileyerek gebelik oluşmasını zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

40 YAŞINDAN ÖNCE GÖRÜLEN ERKEN YUMURTALIK YETMEZLİĞİNE DİKKAT!

Kadın doğurganlığını etkileyebilen bir diğer önemli sağlık sorunu ise erken yumurtalık yetmezliği (POI) olarak biliniyor.

Yumurtalık fonksiyonlarının 40 yaşından önce azalmasıyla ortaya çıkan bu durum, yumurtlamanın sıklığını ve dolayısıyla üreme potansiyelini etkileyebilir.

Erken yumurtalık yetmezliğinin belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

Adet döngüsünde düzensizlik

Adetlerin seyrekleşmesi veya tamamen kesilmesi

Sıcak basması

Vajinal kuruluk

Uzmanlar, bu belirtilerin zaman zaman normal adet değişiklikleri veya yaşa bağlı hormonal dalgalanmalar olarak değerlendirilebildiğini belirtti.

Ancak özellikle adet düzeninde belirgin değişiklikler yaşanıyorsa bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulması önem taşıyor.

TİROİD VE PROLAKTİN YÜKSEKLİĞİ DE GEBELİĞİ ZORLAŞTIRABİLİR

Doğurganlık üzerinde etkili olabilen sağlık sorunları yalnızca endometriozis ve yumurtalık yetmezliğiyle sınırlı değil.

Tiroid bezinin çalışma bozuklukları ve prolaktin hormonunun normalden yüksek olması da adet döngüsünü ve yumurtlamayı olumsuz etkileyebilir.

Bu hormonal değişiklikler bazı kadınlarda adet düzensizliğine, yumurtlama sorunlarına ve gebe kalma sürecinin uzamasına neden olabilir.

Bu nedenle adet düzensizliği yaşayan veya gebelik planlamasına rağmen beklenen sonucu alamayan kadınlarda hormonal değerlendirme yapılması gerekebilir.

HANGİ BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ?

Adet döneminde ağrı ve bazı değişiklikler yaygın görülse de günlük yaşamı etkileyen şikayetlerin normal kabul edilmemesi gerekir.

Dr. Rao, özellikle tekrarlayan ve yaşam kalitesini düşüren belirtilerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler şöyle sıralandı:

Şiddetli adet sancısı

Sürekli devam eden kasık ve pelvik bölge ağrısı

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Normalden çok daha yoğun adet kanaması

Adet düzeninde belirgin değişiklikler

Sürekli düzensizleşen veya aniden kesilen adetler

Bu belirtilerin her zaman doğurganlık problemi anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, özellikle gebelik planlayan kadınların bu şikayetleri ertelememesi gerektiğini ifade etti.

ERKEN TEŞHİS NEDEN ÖNEMLİ?

Üreme sağlığını etkileyen bazı hastalıklar, belirtiler hafif olsa bile zaman içerisinde doğurganlık üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle erken değerlendirme ve doğru tanı büyük önem taşıyor.

Endometriozis şüphesinde klinik değerlendirme ve ultrason incelemesinden yararlanılabilir. Gerekli görülen bazı durumlarda laparoskopi yöntemiyle de tanı konulabilir.

Erken yumurtalık yetmezliği ve diğer hormonal sorunların değerlendirilmesinde ise kan testleri ve hormon ölçümleri önem taşıyor.

Tedavi süreci hastalığın türüne, belirtilerin şiddetine, kadının yaşına ve gebelik planına göre değişiklik gösterebilir.

Özellikle endometriozis tanısı alan, adet düzeninde önemli değişiklikler yaşayan veya ailesinde erken menopoz öyküsü bulunan kadınların doğurganlık değerlendirmesini daha erken yaptırması önerildi.