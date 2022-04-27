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ATT Kübra 28 kiloya düşmüş, 'bana yardım edin' demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

27.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da doğum yaptıktan sonra ‘Kronik atriyal ve bağırsak disritmi’ hastalığına yakalanan ve 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Acil Tıp Teknisyeni 30 yaşındaki Kübra Nur Palut devlet yetkililerine çağrıda bulunmuştu. Palut (30), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ATT Kübra 28 kiloya düşmüş, 'bana yardım edin' demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce ‘Göktürk’ ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur’a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi kondu. Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

TEDAVİNİN BELÇİKA'DA OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, MADDİ YETERSİZLİKTEN GİDEMEDİ

Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Uludağ Üniversitesi’nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla umutları yeniden yeşerdi. Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini söyledi. Ailenin karşısına bu kez de maddi yetersizlik çıktı. Hastaneyle iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.

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CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Konunun basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. İnegöl Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine el sallayarak veda etti.

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(DHA)

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