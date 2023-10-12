ATV eğlencesi kötü bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim G. (14) ile Hüseyin A.’nın (14) bulunduğu ATV, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile çarpıktan sonra savrularak devrildi. Feci kazada ATV’nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı.

ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan Kerim G. ve Hüseyin A. isimli 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 14 yaşındaki 2 çocuk, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki 2 ATV dikkat çekerken, bir anda kavşakta beliren siyah otomobilin kavşağın tam kesişme noktasında Kerim G. ile Hüseyin A.’nın üzerinde bulunduğu ATV’ye çarparak savurma anları yer aldı.

Olayı duyduktan sonra hastaneye koşan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

