HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ATV eğlencesi kötü bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

ATV eğlencesi kötü bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

12.10.2023 20:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te otomobil ile çarpıştıktan sonra takla ATV’nin üzerinde bulunan 2 çocuk, hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ATV eğlencesi kötü bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim G. (14) ile Hüseyin A.’nın (14) bulunduğu ATV, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile çarpıktan sonra savrularak devrildi. Feci kazada ATV’nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı.

24ef41c3-bca6-4678-9f6d-4c4b85526424

ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan Kerim G. ve Hüseyin A. isimli 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 14 yaşındaki 2 çocuk, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki 2 ATV dikkat çekerken, bir anda kavşakta beliren siyah otomobilin kavşağın tam kesişme noktasında Kerim G. ile Hüseyin A.’nın üzerinde bulunduğu ATV’ye çarparak savurma anları yer aldı.

aas

Olayı duyduktan sonra hastaneye koşan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi!
Bulgar polisi cinayetinde ilk duruşma görüldü!Bulgar polisi cinayetinde ilk duruşma görüldü!
Kara harekatı mı başlıyor? Tank hareketliliği dikkat çektiKara harekatı mı başlıyor? Tank hareketliliği dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
atv Gaziantep kaza

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.