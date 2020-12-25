Audi, 2.355 adet RS5 Coupe’yi geri çağırıyor!

Kampanya, 3 Kasım 2017 ile 10 Aralık 2019 tarihleri arasında üretilen 2.355 adet RS5 Coupe modelini kapsıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) göre "araç kapılarının arkadan çarpışma sonrası dışarıdan açılmamasına neden olabilir veya içerdiği elektrik güç kaynağı nedeniyle tehlike uyarı ışıkları çalışmayabilir" veya "yol açabilir" araçta bulunanların yaralanma riskinin artmasına neden olur ” tespiti geldi.

AUDI, 2.355 ADET RS5 COUPE’Yİ GERİ ÇAĞIRIYOR!

Otomobil üreticisi , araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirecek ve teknisyenler pozitif terminal kapağını ücretsiz olarak inceleyip değiştirecek. Geri çağırma, 7 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. 2018 RS5 Coupe ABD'de 444 bg güç üreten 2.9 litrelik çift turbo V6 makine ile geliyor. Bu motorun 600 Nm tork değeri sunuyor. Quattro dört tekerlekten çekiş sistemini sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleyen model, 0-100 km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 280 km/s.



