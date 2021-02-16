HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Audi elektrikli bir R8'e mantıklı bakıyor

Audi elektrikli bir R8'e mantıklı bakıyor

16.02.2021 08:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Audi elektrikli bir R8'e mantıklı bakıyor

Audi CEO'su Markus Duesmann, elektrikli araçların geleceğinin parlak olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda, R8 E-Tron'un veya buna benzer bir aracın üretilmesinin mantıklı olabileceğini düşünüyor.

Audi, yeni E-Tron GT olan elektrikli sedanını R8 ile aynı üretim hattında inşa ediyor. Bu da tehsisin zaten elektrikli otomobil üretebileceği anlamına geliyor. Top Gear , Duesmann'a elektrikli bir R8 üretme olasılığını sordu. Duesmann Top Gear'a "Orijinal fikir bu değildi" dedi . "Ama mantıklı olabilir. İstersek yapabiliriz" yanıtını aldı.

2015-audi-r8-e-tron (1)

2015'te TANITILMIŞTI

Audi, orijinal R8 E-Tron'u 2015 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı . İki motorlu güç aktarma organı sayesinde model 456 Bg güç ve 920 NM tork üretiyordu. 1.840 kg ağırlığında olan elektrikli R8, standart modelden sadece yaklaşık 300 Kg ağırdı Model tamamen başarısız oldu ve Audi yalnızca 100 adetten az bir satış ile yılı tamamladı. 1 milyon Euro'luk fiyat etiketi kesinlikle alıcıları cezbetmedi.

2015-audi-r8-e-tron (2)

PİL TEKNOLOJİSİ İYİ OLANA KADAR İPTAL

Bu hayal krıklığından sonra Audi R8 ürün müdürü, şirketin mevcut pil teknolojisinin mükemmel oluncaya kadar elektrikli bir otomobil üretmeyi ertelediğini söyledi. En büyük sorun, pil üretimi oldukça maliyetliydi. Duesmann ayrıca Audi Artemis projesi hakkında birkaç yeni ayrıntıyı da paylaştı. "Yeni bir yerleşik ağa ve 4. seviye otonom sürüşe sahip bir bataryalı araba olacak" müjdesini de verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
23 Şubat'ta tanıtılacak!23 Şubat'ta tanıtılacak!
Gardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yoluGardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Mercedes, C Serisi modelini tanıtım görüntülerini paylaşmaya devam ediyor!

23 Şubat'ta tanıtılacak!

Land Rover ilk elektrikli aracını piyasaya sürüyor

Sıfır emisyonda bir ilk

İkinci el araba alacaklar dikkat! Bakanlık ihale ile satıyor: İşte ikinci el araç listesi ve fiyatları

Bakanlık satıyor! İkinci el araçların fiyatları şaşırtıyor

2021 Renault Captur RS Line ortaya çıktı

Artık daha sportif!

Yeni Honda HR-V’nin patent görüntüleri yayınlandı!

Patent görüntüleri basına sızdı!

Otonom araç projesi konusunda Apple ile görüşme yapmıyoruz- Nissan

Apple ile görüşmüyoruz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.