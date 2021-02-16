Audi elektrikli bir R8'e mantıklı bakıyor

Audi, yeni E-Tron GT olan elektrikli sedanını R8 ile aynı üretim hattında inşa ediyor. Bu da tehsisin zaten elektrikli otomobil üretebileceği anlamına geliyor. Top Gear , Duesmann'a elektrikli bir R8 üretme olasılığını sordu. Duesmann Top Gear'a "Orijinal fikir bu değildi" dedi . "Ama mantıklı olabilir. İstersek yapabiliriz" yanıtını aldı.

2015'te TANITILMIŞTI

Audi, orijinal R8 E-Tron'u 2015 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı . İki motorlu güç aktarma organı sayesinde model 456 Bg güç ve 920 NM tork üretiyordu. 1.840 kg ağırlığında olan elektrikli R8, standart modelden sadece yaklaşık 300 Kg ağırdı Model tamamen başarısız oldu ve Audi yalnızca 100 adetten az bir satış ile yılı tamamladı. 1 milyon Euro'luk fiyat etiketi kesinlikle alıcıları cezbetmedi.

PİL TEKNOLOJİSİ İYİ OLANA KADAR İPTAL

Bu hayal krıklığından sonra Audi R8 ürün müdürü, şirketin mevcut pil teknolojisinin mükemmel oluncaya kadar elektrikli bir otomobil üretmeyi ertelediğini söyledi. En büyük sorun, pil üretimi oldukça maliyetliydi. Duesmann ayrıca Audi Artemis projesi hakkında birkaç yeni ayrıntıyı da paylaştı. "Yeni bir yerleşik ağa ve 4. seviye otonom sürüşe sahip bir bataryalı araba olacak" müjdesini de verdi.

