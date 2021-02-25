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  4. Audi hibrit araçları için pil paketlerini geliştiriyor

Audi hibrit araçları için pil paketlerini geliştiriyor

25.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Audi hibrit araçları için pil paketlerini geliştiriyor

Audi , Q5, A6 ve A7 Sportback TFSIe modellerinin plug-in hibrit varyantlarını daha uzun menzile kavuşturmak için, daha büyük bir lityum iyon pil paketi ile güncelledi.

Yeni pil paketi, önceki brüt kapasite olan 14,1 kWh yerine net kapasitede 14,4 kWh (17,9 kWh brüt) olarak ölçülüyor. Sonuç olarak, NEDC döngüsünde 91 km'ye ve WLTP standardına göre 73 km'ye kadar elektrikli menziller uzatılmış oldu.

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2021 AUDI A6 AVANT 50 TFSIE

Boyutları değişmeyen yeni daha büyük bataryaya maksimum 7,4 kW şarj kapasitesi eşlik ediyor. Bu da plug-in hibrit Audi modellerinin fişe takıldığında yaklaşık iki buçuk saatte tam olarak şarj edilebileceği anlamına geliyor. Yeni pil yükseltmesiyle birlikte Audi, modelin giriş seviyesi varyantı olarak Avrupa'da A6 Avant 50 TFSIe Quattro'yu piyasaya sürüyor. Elektrikli güç aktarım sistemi 2.0 litrelik bir TFSI motor ile geliyor. 140 HP elektrik motorunda eklenmesiyle toplamda 294 HP güç ve 450 Nm tork değeri elde ediliyor. Yükseltilmiş beş plug-in hibrit Audi modelinin tümü , mevcut 'EV', 'Auto' ve 'Hold' modlarına ek olarak yeni 'Şarj' sürüş modu da geliyor. Yeni sürüş modu, bataryanın sürüş sırasında içten yanmalı motor ile tamamen doldurulması sağlanıyor.

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2021 AUDI Q5 55 TFSIE

Plug-in hibrit Audi Q5, A6 Sedan ve A7 Sportback modelleri hala iki güç çıkışına sahipler. 294 Bg güç ile 50 TFSIe ve 362 Bg sistem çıkışına sahip daha güçlü 55 TFSIe. Her iki model de bir elektrik motor ile eşleştirilmiş 2.0 litrelik TFSI dört silindirli benzinli motorla geliyor. Audi'nin plug-in hibrit modelleri artık A3 Sportback, Q3 ve Q3 Sportback, Q5 ve Q5 Sportback, A6 Sedan ve Avant, A7 Sportback, Q7, Q8 ve amiral gemisi A8'i de içeriyor .


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