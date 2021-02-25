Audi hibrit araçları için pil paketlerini geliştiriyor

Yeni pil paketi, önceki brüt kapasite olan 14,1 kWh yerine net kapasitede 14,4 kWh (17,9 kWh brüt) olarak ölçülüyor. Sonuç olarak, NEDC döngüsünde 91 km'ye ve WLTP standardına göre 73 km'ye kadar elektrikli menziller uzatılmış oldu.

2021 AUDI A6 AVANT 50 TFSIE

Boyutları değişmeyen yeni daha büyük bataryaya maksimum 7,4 kW şarj kapasitesi eşlik ediyor. Bu da plug-in hibrit Audi modellerinin fişe takıldığında yaklaşık iki buçuk saatte tam olarak şarj edilebileceği anlamına geliyor. Yeni pil yükseltmesiyle birlikte Audi, modelin giriş seviyesi varyantı olarak Avrupa'da A6 Avant 50 TFSIe Quattro'yu piyasaya sürüyor. Elektrikli güç aktarım sistemi 2.0 litrelik bir TFSI motor ile geliyor. 140 HP elektrik motorunda eklenmesiyle toplamda 294 HP güç ve 450 Nm tork değeri elde ediliyor. Yükseltilmiş beş plug-in hibrit Audi modelinin tümü , mevcut 'EV', 'Auto' ve 'Hold' modlarına ek olarak yeni 'Şarj' sürüş modu da geliyor. Yeni sürüş modu, bataryanın sürüş sırasında içten yanmalı motor ile tamamen doldurulması sağlanıyor.