Audi'nin burun ekibi 35 yıldır 'koklamaya' devam ediyor!

Yeni bir otomobil almaya gittiğinizi düşünün. Günlerce süren incelemelerden sonra hangi aracı alacağınıza karar verdiniz ve aracınızı teslimat almayı bekliyorsunuz. Bayiden gelen bir telefonla aracınıza kavuşmaya gidiyorsunuz. Aracınıza bindiğinizde sizi mutlu eden bir koku ile karşılaşıyorsunuz. Bu kendine has koku, size bir daha duyamayacakmışsınız gibi geliyor ancak her sıfır arabada aynı kokuyu almaya devam ediyorsunuz. Peki bu kokunun her defasında aynı etkiyi gösterebilmesi için çalışan bir ekibin olduğunu biliyor muydunuz?

AUDİ'NİN KOKU EKİBİ NELER YAPIYOR?

Bilmiyorsanız hemen söyleyelim. Audi'nin sadece koku üzerine oluşturduğu bir koku ekibi mevcut. Burunları 'Garavel usta' kadar keskin olan bu koku ekibi, her aracın yeni araç kokusuna sahip olduğunu anlamak için çeşitli testler yapıyor. Ekip, her Audi otomobilin üretim sürecinde kullanılan plastik, deri ve ahşap gibi iç mekan malzemelerinin yaydığı kokuyu harmanlıyor ve kokunun her seferinde aynı tonda olmasını sağlıyor. Ekipte yer alabilmek için ise bazı şartlar var.