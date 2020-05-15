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  4. Audi'nin burun ekibi 35 yıldır 'koklamaya' devam ediyor!

Audi'nin burun ekibi 35 yıldır 'koklamaya' devam ediyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2020 14:33 | Son Güncelleme

Audi otomobiller için özel 35 yıldır özel bir ekibe ev sahipliği yapıyor. Audi burun ekibi olarak adlandırılan bu ekibin tek yaptığı iş ise otomobilleri koklamak.

Audi'nin burun ekibi 35 yıldır 'koklamaya' devam ediyor!

Yeni bir otomobil almaya gittiğinizi düşünün. Günlerce süren incelemelerden sonra hangi aracı alacağınıza karar verdiniz ve aracınızı teslimat almayı bekliyorsunuz. Bayiden gelen bir telefonla aracınıza kavuşmaya gidiyorsunuz. Aracınıza bindiğinizde sizi mutlu eden bir koku ile karşılaşıyorsunuz. Bu kendine has koku, size bir daha duyamayacakmışsınız gibi geliyor ancak her sıfır arabada aynı kokuyu almaya devam ediyorsunuz. Peki bu kokunun her defasında aynı etkiyi gösterebilmesi için çalışan bir ekibin olduğunu biliyor muydunuz?

AUDİ'NİN KOKU EKİBİ NELER YAPIYOR?

Bilmiyorsanız hemen söyleyelim. Audi'nin sadece koku üzerine oluşturduğu bir koku ekibi mevcut. Burunları 'Garavel usta' kadar keskin olan bu koku ekibi, her aracın yeni araç kokusuna sahip olduğunu anlamak için çeşitli testler yapıyor. Ekip, her Audi otomobilin üretim sürecinde kullanılan plastik, deri ve ahşap gibi iç mekan malzemelerinin yaydığı kokuyu harmanlıyor ve kokunun her seferinde aynı tonda olmasını sağlıyor. Ekipte yer alabilmek için ise bazı şartlar var.

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İŞTE KOKU EKİBİNİN ŞARTLARI

1985 yılından beri varlığını sürdüren Audi koku ekibinde sigara içen bir üyeye asla yer yok. Hatta üyelerden biri soğuk algınlığı geçirirse, üye ekipten çıkartılıyor. Koku testine girecek ekip üyelerinin testten önce sarımsak yemesi, parfüm sıkması veya traş losyonu kullanması katiyen yasak. Yani test öncesi bol sarımsaklı bir mantı yemek onlar için sadece bir hayal. Ben test öncesi mantı yemeden duramam diyorlarsa da ekipten ayrılmaları şart.

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