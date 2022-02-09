Audi Q2 de yolun sonuna geldi! CEO Markus Duesmann: Q2'nin halefi olmayacak

Audi, otomobil modelleri ile piyasada olsa da, zaman zaman diğer pek çok otomobil üreticisi gibi elektriğe dönüş yolunda attığı adımlarla da gündeme geliyor. Audi'nin tek gündemi elektriğe dönüşüm de değil elbet. Şirket, mevcut ürün yelpazesindeki modelleri hakkında da önemli kararlar alıyor ve bu kararlar da konuşuluyor. Otomobil üreticisinin aldığı son karar ise Audi CEO'su Markus Duesmann tarafından açıklanmış durumda. Üstelik bu, sürpriz bir karar olarak değerlendirilebilir gibi görünüyor.

AUDI CEO'SU SÜRPRİZ KARARI AÇIKLADI! AUDI A1 VE Q2...

Her şey Audi CEO'su Markus Duesmann'ın Alman yayını Handelsblatt'a pazartesi günü yaptığı açıklamaya dayanıyor.

Duesmann, açıklamasında "Artık A1'i üretmemeye karar verdik ve Q2'nin halefi de olmayacak." dedi. Duesmann böylece Audi Q2'nin yeni modelinin gelmeyeceğini doğruladı.

CEO, Audi'yi premium bir marka olarak yeniden şekillenmesinden de bahsetti.

A1 İÇİN DAHA ÖNCE DOĞRULAMA GELMİŞTİ

Audi CEO'sunun Audi Q2 için söyledikleri ne kadar sürpriz ise A1 hakkında söyledikleri de o kadar şaşırtıcı değil.

Çünkü geçtiğimiz aylarda Duesmann, Audi A1'in halefinin olmayacağını doğrulamıştı.



