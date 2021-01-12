AUZEF diploma alma 2021... AUZEF diplomaları ne zaman verilecek? AUZEF geçici mezuniyet belgesi ve traskript nasıl alınır?

2021 yılı AUZEF final sınavlarının koronavirüsden dolayı online yapılmasının ardından sınavlarının hepsinden geçer not alarak mezun durumunda olan öğrenciler diploma heyecanı ile beklemeye başladı. Bu süreçte iş başvurusu yapan ve çeşitli kuruluşlara diplomasını vermek isteyen mezunlar, AUZEF geçici mezuniyet belgesi ve transkript alma yöntemlerini araştırmaya başladı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF 2020 mezunlarının diplomalarını ne zaman verecek?

2021 AUZEF DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLECEK?

AUZEF final sınavlarının ardından mezun durumunda olan bazı öğrenciler diplomalarını almak için beklemeye başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten mezun olan öğrenciler iş başvuru süreçlerinden AUZEF diplomasını da değerlendirmek istediği için 2021 AUZEF diploması ne zaman verilecek, AUZEF geçici mezuniyet belgesi ya da transkript verecek mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. AUZEF'ten mezun olabilmek için FF ders notunun olmaması ve tüm derslerden geçer not almak gerekir. Bunun dışında üniversite, öğrencilerinden AGNO puanının 2.00 üzerinde olmasını talep eder. Peki diploma araştıran öğrenciler AUZEF mezuniyet şartlarını tamamladı mı? İşte o şartlar...