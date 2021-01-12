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AUZEF diploma alma 2021... AUZEF diplomaları ne zaman verilecek? AUZEF geçici mezuniyet belgesi ve traskript nasıl alınır?

12.01.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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AUZEF diploma alma 2021... AUZEF diplomaları ne zaman verilecek? AUZEF geçici mezuniyet belgesi ve traskript nasıl alınır?

AUZEF final sınavlarının ardından mezun durumunda olan öğrenciler; "2021 AUZEF diplomaları ne zaman verilecek" sorularına cevap eriyor. AUZEF mezuniyet için belirli bir kredi sayısı ve FF ders notu olmamasını şart koşuyor. Bu şartı sağlayan öğrenciler mezun olabiliyor. Bazı öğrenciler ise "AUZEF geçici mezuniyet belgesi ve transkript alma" yöntemlerini araştırmaya başladı. Peki AUZEF e-imzalı diploma veriyor mu? İşte internetten AUZEF diploma alma yöntemi..

2021 yılı AUZEF final sınavlarının koronavirüsden dolayı online yapılmasının ardından sınavlarının hepsinden geçer not alarak mezun durumunda olan öğrenciler diploma heyecanı ile beklemeye başladı. Bu süreçte iş başvurusu yapan ve çeşitli kuruluşlara diplomasını vermek isteyen mezunlar, AUZEF geçici mezuniyet belgesi ve transkript alma yöntemlerini araştırmaya başladı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF 2020 mezunlarının diplomalarını ne zaman verecek?

2021 AUZEF DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLECEK?

AUZEF final sınavlarının ardından mezun durumunda olan bazı öğrenciler diplomalarını almak için beklemeye başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten mezun olan öğrenciler iş başvuru süreçlerinden AUZEF diplomasını da değerlendirmek istediği için 2021 AUZEF diploması ne zaman verilecek, AUZEF geçici mezuniyet belgesi ya da transkript verecek mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. AUZEF'ten mezun olabilmek için FF ders notunun olmaması ve tüm derslerden geçer not almak gerekir. Bunun dışında üniversite, öğrencilerinden AGNO puanının 2.00 üzerinde olmasını talep eder. Peki diploma araştıran öğrenciler AUZEF mezuniyet şartlarını tamamladı mı? İşte o şartlar...

AUZEF ders geçme notu 2021... AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te kaçla geçilir, ders geçme notu kaç?AUZEF ders geçme notu 2021... AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF'te kaçla geçilir, ders geçme notu kaç?

AUZEF'TEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NEDİR?

AUZEF'in resmi internet sitesinde mezuniyet şartları şu şekilde belirtilmiştir;
Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,

“FF” harf notlu derse sahip olmamak,

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),

Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak,

Seçmeli derslerini grup kurallarınca tamamlamış olmak.
(2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi girişliler için geçerlidir.)

Yukarıdaki şartların hepsini sağlayan AUZEF öğrencileri diplomalarını alabilecekler. Islak imzalı diploma süreçleri koronavirüs sebebiyle geç verileceğiş için AUZEF buna da e imzalı diploma çözümü buldu. AUZEF e imzalı diploma nasıl alınır?

AUZEF İNTERNETTEN DİPLOMA NASIL ALINIR?

Islak imzalı diplomanın öğrencilere geç verileceği ve hazırlık sürecinin geç olmasıyla öğrencilerin mağdur olacağını düşünen AUZEF dekanlığı e-imzalı diploma uygulamasına geçti. Bu yöntemle mezunlar; AUZEF transkript, AUZEF geçici mezuniyet belgesi gibi belgeler almadan diplomalarını hızlıca alabilecek.

AUZEF'TEN E-İMZALI DİPLOMA AÇIKLAMASI

AUZEF geçtiğimiz dönemlerde e-imzalı diploma için şu açıklamayı yapmıştı;

"Islak imzalı diploma hazırlık süreçlerinin uzun sürmesi ve öğrencilerimize diplomalarının hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla gerekli mevzuat değişiklikleri ve sistem çalışmalarımız tamamlanarak E-imzalı diploma uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile mezun öğrencilerimiz geçici mezuniyet belgesine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde diplomalarına kavuşacaktır. Mezuniyet hakkı kazanan tüm öğrencilerimiz;

E-imzalı diplomalarını AKSİS otomasyon sistemi üzerinden fakülteye gelme zorunluluğu olmadan bulundukları her yerden kolaylıkla alabilecektir.

E-imzalı diploma ile birlikte mezuniyet bilgileri eş zamanlı olarak YÖKSİS’e işleneceğinden, tüm başvurularında (iş, okul, sınav vs.) E-imzalı diplomalarını ve E-DEVLET üzerinden mezuniyet bilgilerini kolaylıkla kullanabilecektir.

NOT:

Kare kod sistemi ve doğrulama linki ile e-diploma tüm kurumlarda kontrol edilebilir olacaktır. Bu uygulama sayesinde belge güvenliği en üst seviyeye taşınarak sahte ve taklit diploma gibi öğrencilerimizin emeğini tehdit eden durumlar ortadan kalkacaktır. (5070 numaralı Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.)

E-İmzalı Diploma

AKSİS üzerinden mezuniyet işleminiz yapıldığı takdirde e imzalı diplomanız otomatik olarak oluşacaktır. "

AUZEF E- İMZALI DİPLOMA ALMA YÖNTEMİ

AUZEF dersleriniz yukarıda belirttiğimiz şekilde geçildiyse eğer sistem üzerinden fakülte tarafından mezuniyet işlemleriniz yapılır. İş başvuruları ve farklı alanlarda diplomalarınızı kullanmak e-imzalı diploma almak mümkün. Peki AUZEF e- imzalı diploma nasıl alınır?

İşte adım adım AUZEF üzerinden e-imzalı diploma alımı...

1- AKSİS e kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

diploma

2- OBS tıklanarak açılır.

2

3- Belge taleplerinden e imzalı diplomada ‘görüntüle’ tıklanarak belge açılır.

3

NOT: Hemşirelik, Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarından mezun olan öğrenciler kendilerine SMS ile bilgilendirme yapıldıktan sonra tescilli e imzalı diplomalarını fakültemizden teslim alabilirler.


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