HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AUZEF final sonuçları öğrenme ekranı... 2020-2021 AUZEF final sınav tarihleri nedir? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sonuçları öğrenme ekranı... 2020-2021 AUZEF final sınav tarihleri nedir? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

06.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AUZEF final sonuçları öğrenme ekranı... 2020-2021 AUZEF final sınav tarihleri nedir? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesine bağlı AUZEF'te 2020 -2021 yılı eğitimi başladı. AUZEF'e devam eden öğrenciler güz dönemi final sınavları ne zaman olacak araştırmaya başladı. AZUEF vize sınavları online yapılmıştı, final sınavlarının da koronavirüsten dolayı online yapılması bekleniyor. 02 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak olan AUZEF final sınavları online mı olacak? İşte AUZEF güz dönemi final sınavları hakkında son gelişmeler...

İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten gelen açıklamaya göre güz dönemi final sınavları 02 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında olacak. 2020-2021 AUZEF sınavları online mı olacak araştıran öğrencilere üniversitenin resmi internet sitesinden online sınav kararı müjdesi geldi. AZUEF güz dönemi final sınavlarında öğrenciler ders kitaplarının tamamından sorumlu olacaklar. Sınavlar online olarak internet üzerinden yapılırken üniversite, sınava girecek adayların sınavlarını cep telefonlarından değil bilgisayarlardan girmelerini önerdi. İşte AZUEF 2020 -2021 yılı final sınavları hakkında detaylı haberimiz...

AUZEF'TEN SOSYAL MEDYA UYARISI!

İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi Twitter hesabından sosyal medya ve uygulamalar üzerinden çıkan soruları paylaşan kişiler hakkında bir duyuru yayımlandı. Duyuruda;

"Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir." denildi.

AZUEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman açıklanacak araştırması yapan öğrencilere, önceki dönemlerde, online sınavların ardından yaklaşık bir hafta sonra sonuçların açıklandığını belirtelim. Öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek. İstanbul Üniversitesi öğrencilere yardımcı olmak için şu duyuruyu yapmıştı:

“Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için Öğrenci Çağrı Merkezi 0 (212) 440 00 44 numaralı telefondan hizmet vermeye devam edecek olup, diğer Fakülteler için Öğrenci Çağrı Merkezi Telefon Numarası 0 (212) 440 00 92 olarak değişmiştir.”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 AUZEF SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI?

AZUEF sınavlarının güz dönemi finallerinde öğrenciler derslerin tüm bölümünden sorumlu olacaklar. Sınavlar online olarak internet üzerinden yapılırken üniversite, sınava girecek adayların sınavlarını cep telefonlarından değil bilgisayarlardan girmelerini önerdi. AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre 2020-2021 AUZEF sınav tarihleri belli oldu. 2 Ocak 2021 saat sabah 06:00'da başlayan AUZEF güz dönemi final sınavları 10 Ocak saat 23:59'da sona erecek. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi final sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapılacak.

Koronavirüsten kaynaklanan nedenlerden dolayı AUZEF sınavları geçtiğimiz 2019-2020 eğitim döneminin son döneminde online yapılmıştı. Salgının sürekli artış göstermesi ve azalmaması üzerine önlem alan bazı üniversiteler uzaktan eğitim vermeye başlamış, bazıları da sınavları da online yapma kararı almıştı. Bu durumu yaşayan İstanbul Üniversitesi öğrencileri 2020 -2021 AUZEF final sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak öğrenmek istiyordu. İstanbul Üniversitesi AUZEF'in yaptığı açıklamaya göre sınavlar internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılıyor.

AUZEF SINAVLARI GİRİŞ EKRANI

AUZEF DERS GEÇME NOTU HESAPLAMA

AZUEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesine bağlı AUZEF'te 2020 -2021 yılı eğitimi başladı. AUZEF'e devam eden öğrenciler güz dönemi final sınavları ne zaman olacak araştırmaya başladı. AZUEF vize sınavları online yapılmıştı, final sınavlarının da koronavirüsten dolayı online yapılması bekleniyor. 02 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2021 AUZEF final sınavları yeni bir açıklama gelmediği takdirde online olarak yapılacak.

AUZEF sınavları başladı... 2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?AUZEF sınavları başladı... 2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
Atmosferik mi turbo mu? Atmosferik motor nedir, turbo motor mu?Atmosferik mi turbo mu? Atmosferik motor nedir, turbo motor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK 500 personel alımı hangi illerde? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları neler? KYK 500 personel alımı başvuruları başladı

Başvurular başladı! KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

MEB AÖL sınav tarihleri 2021... 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınav tarihleri!

AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF sınavları 2 Ocak'ta başlıyor... AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri!

AUZEF sınavları yarın başlıyor!

CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu mu? CTE 400 memur alımı sınavı ne zaman? İşte 400 idare memuru öğrencisi alımı detayları

CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu! Sınav ne zaman?

2021 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu... 2021 KPSS ortaöğretim ve önlisans puan türüne göre memur alan kurumlar listesi!

KPSS puanına göre memur alan kurumların listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.