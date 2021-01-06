AUZEF final sonuçları öğrenme ekranı... 2020-2021 AUZEF final sınav tarihleri nedir? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir." denildi.

İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten gelen açıklamaya göre güz dönemi final sınavları 02 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında olacak. 2020-2021 AUZEF sınavları online mı olacak araştıran öğrencilere üniversitenin resmi internet sitesinden online sınav kararı müjdesi geldi. AZUEF güz dönemi final sınavlarında öğrenciler ders kitaplarının tamamından sorumlu olacaklar. Sınavlar online olarak internet üzerinden yapılırken üniversite, sınava girecek adayların sınavlarını cep telefonlarından değil bilgisayarlardan girmelerini önerdi. İşte AZUEF 2020 -2021 yılı final sınavları hakkında detaylı haberimiz...

Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. — İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) November 26, 2020

AZUEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman açıklanacak araştırması yapan öğrencilere, önceki dönemlerde, online sınavların ardından yaklaşık bir hafta sonra sonuçların açıklandığını belirtelim. Öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek. İstanbul Üniversitesi öğrencilere yardımcı olmak için şu duyuruyu yapmıştı:

“Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için Öğrenci Çağrı Merkezi 0 (212) 440 00 44 numaralı telefondan hizmet vermeye devam edecek olup, diğer Fakülteler için Öğrenci Çağrı Merkezi Telefon Numarası 0 (212) 440 00 92 olarak değişmiştir.”

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI?

AZUEF sınavlarının güz dönemi finallerinde öğrenciler derslerin tüm bölümünden sorumlu olacaklar. Sınavlar online olarak internet üzerinden yapılırken üniversite, sınava girecek adayların sınavlarını cep telefonlarından değil bilgisayarlardan girmelerini önerdi. AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre 2020-2021 AUZEF sınav tarihleri belli oldu. 2 Ocak 2021 saat sabah 06:00'da başlayan AUZEF güz dönemi final sınavları 10 Ocak saat 23:59'da sona erecek. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi final sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapılacak.