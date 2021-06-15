AUZEF finalleri ne zaman bitecek? AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, AUZEF bahar yarıyılı bitirme sınavları ile ilgili detayları merak ediyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan AUZEF sınavları Haziran ayı itibariyle çevrimiçi şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. AUZEF finalleri ne zaman bitecek ve final sonuçları ne zaman açıklanacak soruları sorgulanıyor. Peki AUZEF finalleri ne zaman bitecek?

AUZEF FİNALLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

AUZEF bahar dönemi final sınavları tarihleri öğrenciler tarafından çok sık araştırılıyor. Çevirimiçi şekilde düzenlenmekte olan AUZEF bitirme sınavları 10 Haziran ve 19 Haziran 2021 tarihleri arasında online şekilde yapılacak. Yapılmış olan açıklamada, “2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları 10 – 19 Haziran 2021 tarihleri arasında esinav.istanbul.edu.tr adresinden günlü olarak yapılacaktır. AUZEF bitirme sınavları için son gün 19 Haziran 2021 olacak." ifadeleri kullanıldı.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bitirme yani final sınav sonuçları ilk olarak aos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek, daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine “Öğrenim Bilgileri” “Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılıp yansıyacak. aos.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yapılabilmekte. Final sınavlarının açıklanma tarihi ise henüz netleşmiş değil.



