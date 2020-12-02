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AUZEF sınav sonuçları... 2020-2021 AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak?

02.12.2020 08:58 | Son Güncelleme:
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AUZEF sınav sonuçları... 2020-2021 AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten son dakika açıklaması gelmeye devam ediyor. AUZEF resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sınav sorularını sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen kişilerin sınavları iptal edilecek. Peki 2020-2021 AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF'ten gelen son dakika uyarısı...

AUZEF vize sınav sonuçları bekleniyor...... İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten son dakika gelen açıklamaya göre güz dönemi sınavları 21-29 Kasım tarihleri arasında olacak. 2020-2021 AUZEF sınavları online mı olacak araştıran öğrencilere üniversitenin resmi internet sitesinden online sınav kararı müjdesi gelmişti. Geçtiğimiz dönem koronavirüsten dolayı online yapılan sınavda, Telegram gibi sosyal medya gruplarından bir AUZEF soruları dağıtılmıştı. Bu durumu önlemek adına İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi Twitter hesabından uyarı geldi. Sosyal medyadan soruları paylaşana ne olacak? İşte son dakika AUZEF Telegram uyarısı...

AUZEF'TEN SOSYAL MEDYA UYARISI!

İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi Twitter hesabından sosyal medya ve uygulamalar üzerinden çıkan soruları paylaşan kişiler hakkında bir duyuru yayımlandı. Duyuruda;

"Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir." denildi.

AZUEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak araştırması yapan öğrencilere, önceki dönemlerde, online sınavların ardından yaklaşık bir hafta sonra sonuçların açıklandığını belirtelim. Öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek. İstanbul Üniversitesi öğrencilere yardımcı olmak için şu duyuruyu yapmıştı:

“Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için Öğrenci Çağrı Merkezi 0 (212) 440 00 44 numaralı telefondan hizmet vermeye devam edecek olup, diğer Fakülteler için Öğrenci Çağrı Merkezi Telefon Numarası 0 (212) 440 00 92 olarak değişmiştir.”

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AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI?

AZUEF sınavlarının güz dönemi birinci vizelerinde öğrenciler derslerin ilk dört bölümünden sorumlu olacaklar. Sınavlar online olarak internet üzerinden yapılırken üniversite, sınava girecek adayların sınavlarını cep telefonlarından değil bilgisayarlardan girmelerini önerdi. AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre 2020-2021 AUZEF sınav tarihleri belli oldu. 21 Kasım saat sabah 06:00'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 29 Kasım saat 23:59'da sona erecek. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapılacak.
Koronavirüsten kaynaklanan nedenlerden dolayı AUZEF sınavları geçtiğimiz 2019-2020 eğitim döneminin son döneminde online yapılmıştı. Salgının sürekli artış göstermesi ve azalmaması üzerine önlem alan bazı üniversiteler uzaktan eğitim vermeye başlamış, bazıları da sınavları da online yapma kararı almıştı. Bu durumu yaşayan İstanbul Üniversitesi öğrencileri 2020 -2021 AUZEF sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak öğrenmek istiyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF'in yaptığı açıklamaya göre sınavlar internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

AUZEF SINAVLARI GİRİŞ EKRANI

AUZEF DERS GEÇME NOTU HESAPLAMA

AZUEF SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sınavlara cep telefonu yerine bilgisayardan giriş yapılarak girilmesini önerdi. İşte AZUEF'in güz dönemi sınav tarihleri hakkındaki açıklaması;

"Değerli Öğrencilerimiz,

Güz Dönemi Ara (Vize) sınavları 21 Kasım 2020 saat 06:00’da başlayıp 29 Kasım 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi(online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz. Not: Vize sınavının başarıya katkısının ne olacağı, final sınavının yöntemi belli olduktan sonra açıklanacaktır.

Sınavlarınızda başarılar dileriz."

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