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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

06.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen final sınav sonuçları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Söz konusu sınavlar 4 Haziran ve 5 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. Peki 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınavı hakkında merak edilen detaylar...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF sınavı sonrası binlerce öğrenci sınav sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Yapılan sınavların ardından öğrenciler ders notlarını ve ders geçme notunu öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte AUZEF final sınavı sonuçları hakkında ayrıntılar...

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan ara sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçları hakkında yeni bir bilgi paylaşıldığında sayfamızda yer vereceğiz. Fakat sınav sonuçlarının en geç 15 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuçları ve puanların nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biri oldu. Ders puanları hesaplaması yapılırken açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış cevaplar dikkate alınmamakta.

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Ayrıca bir öğrencinin değerlendirmeye dahil olabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40 puan, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 puan alma zorunluluğu bulunuyor.


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