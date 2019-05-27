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Av. Gökalp: “Tıp fakültelerinde ‘Sağlık Hukuku’ eğitimi verilmelidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 13:42 | Son Güncelleme

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, hekimlerin birçoğunun, saldırı, darp, yaralama gibi mağdur oldukları konularda hukuki süreçler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığının altını çizerek, hekimlere hukuki bilgiler ve tıp fakültelerinde ’Sağlık Hukuku’ eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi.Av.

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, hekimlerin birçoğunun, saldırı, darp, yaralama gibi mağdur oldukları konularda hukuki süreçler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığının altını çizerek, hekimlere hukuki bilgiler ve tıp fakültelerinde ’Sağlık Hukuku’ eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi.
Av. Gökalp, hekimlerin karşılaştıkları mağduriyetlerle ilgili hukuki süreçlere ilişkin açıklama yaptı. Hasta ve hasta yakınları tarafından hekimlere uygulanan saldırı, darp, yaralama gibi eylemler karşısında birçok hekimin hukuki açıdan izlemesi gereken yollarda yetersiz kaldığını belirten Gökalp, tıp fakültelerinde hekimlere hukuki dersler verilmesi gerektiğini ifade etti. Gökalp, “Özellikle son zamanlarda hekimlere yönelik yapılan saldırı, darp, tehdit gibi eylemler birçok hekimi tedirgin etse de hekimlerin birçoğu bu eylemler karşısında hukuki açıdan nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmiyor. Bunun önüne geçmek ve hekimlerin kendilerini hukuki açıdan savunabilmeleri adına tıp fakültelerinde ‘Sağlık Hukuku’ derslerine yer verilmesi gerekiyor. Bunun dışında tabip odalarında konu ile ilgili seminerler düzenlenerek, hekimlerin hukuki açıdan haklarının anlatılması gerekiyor” dedi.

“Hekimler, kurum yönetimini bilgilendirmeli”
Hekimlerin ve sağlık personelinin şiddet ve taciz olayları ile karşı karşıya kaldığı durumlarda izlemeleri gereken yolları anlatan Gökalp, “Hekimler ve sağlık personeli; olası bir saldırı, şiddet veya taciz gibi eylemler neticesinde, mağduriyetlerini Hasta ve Çalışan Birimlerine iletebilirler. Bu birim, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik uyarınca kurulmuştur. Hekimlerin bir saldırı ile karşılaştıklarında çalıştıkları kurum veya kuruluşun yönetimini bilgilendirmeleri yeterlidir. Kurumun ‘Beyaz Kod’ uygulamasında sorumlu idari amir, görevli müdahale ekiplerinin olay yerine ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. Kurum yöneticileri tarafından Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi’ni 113 numaralı telefondan aramak ya da ‘http://www.beyazkod.saglik.gov.tr’ adresinde yer alan ‘Bildirim Formları’nı doldurarak yaşanan şiddet olayını bakanlığa bildirilmekle yükümlüdür. Eylem sonrasında olaya tanıklık eden kişilerle birlikte hastane polisi, güvenlik görevlileri ve katılabilecek durumda ise hekim tarafından birlikte tutanak tutulmalıdır. Tutulan tutanaklar kurumların yöneticilerine iletilmelidir” diye konuştu. dedi.

“Hekimler davalara katılmak zorunda değildir”
Hekimlerin kendilerine yönelik gerçekleştirilen saldırı, hakaret, taciz gibi eylemler neticesinde açılan davalara katılmak zorunda olmadıklarını da dile getiren Gökalp, “Yaralama, tehdit, hakaret fiillerinin kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde kovuşturulması şikayete bağlı olmadığından hekim kendisine yönelen bu suçları işleyen kişiler hakkında açılan davalara katılmak zorunda değildir. Hekim, kendisine yönelik saldırıların faili hakkında başlatılan hukuki sürece dilerse müdahil olabilir” ifadelerini kullandı.

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