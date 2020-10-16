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  4. Av tüfeği ile vurulan muhtar hayatını kaybetti

Av tüfeği ile vurulan muhtar hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 14:06 | Son Güncelleme

Tokat’ın Almus ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan Kol Köyü muhtarı Rüstem Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Kol köyde öğle saatlerin yaşanan arazi meselesi yüzünden çıktığı öne sürüklen tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeği ile vurulan muhtar hayatını kaybetti

Tokat’ın Almus ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan Kol Köyü muhtarı Rüstem Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Kol köyde öğle saatlerin yaşanan arazi meselesi yüzünden çıktığı öne sürüklen tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından vurulan Rüstem Kılıç, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Kılıç, aşırı kan kaybetmesi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Y.K’nın yakalanması için çalışma başlattı.

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