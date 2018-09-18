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Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
kuzey ırak TSK terör PKK

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