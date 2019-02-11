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'Avcı' lakaplı seri katile, ağırlaştırılmış müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldüren 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

'Avcı' lakaplı seri katile, ağırlaştırılmış müebbet hapis

Samed AYDIN SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldüren 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı da yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ
'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, geçen yıl 2 Ağustos günü, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesinde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra beğendiği tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı.
Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık Kayapınar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın eşi Y.Y. ile bazı yakınları ve avukatları hazır bulundu.
AĞIRLAŞTIRILIMŞ MÜEBBET
Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nun sanık hakkında düzenlediği, 'Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır' şeklindeki raporu okudu. Son sözü sorulan sanık Hamdi Kayapınar, konuşmadı. Sanık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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