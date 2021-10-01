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  4. Avcılar'da feci kaza! Bariyer, İETT otobüsüne saplandı: 4 yaralı

Avcılar'da feci kaza! Bariyer, İETT otobüsüne saplandı: 4 yaralı

01.10.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği İETT otobüsü, kayarak yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otobüse saplandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Avcılar'da feci kaza! Bariyer, İETT otobüsüne saplandı: 4 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Avcılar yan yolda bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Boğazköy-Bakırköy seferini yapan Talat Şen yönetimindeki İETT otobüsü yan yolda ilerlediği sırada sürücü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki yön tabelasına ve bariyerlere çarptı.

BARİYER OTOBÜSE SAPLANDI

Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı. Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar güçlükle otobüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 1'i kadın 4 kişi ilk müdahale sonrası, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Otobüs şoförü Talat Şen, kazayla ilgili, "Yağışın da etkisi ile toparlayamadım. Araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tek tesellimiz ölen kimse olmaması" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Avcılar
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