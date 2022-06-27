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  4. Avcılar'da karga ve martı kurtarma operasyonunda ilginç anlar! "Sen bana yardımcı ol, ben de sana"

Avcılar'da karga ve martı kurtarma operasyonunda ilginç anlar! "Sen bana yardımcı ol, ben de sana"

27.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da binaların havalandırma boşluklarına düşen karga ve martı kurtarıldı. Yeşilkent Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna düşen kargayı kurtarmaya çalışan apartman sakini, hayvanı önce konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Yeşilkent Mahallesi'nde apartmanın havalandırma boşluğuna karga düştü. Bilal Bozkuş havalandırma boşluğuna düşen kargayı çıkartmadan önce, mahsur kalan hayvanla konuşmaya başladı.

"SEN BANA YARDIMCI OL, BEN DE SANA"

Kargaya "Nasıl girdin oraya? Seninle anlaşma yapalım. Sen bana yardımcı ol, ben de sana" diyen Bozkuş, elini ısırmaması için eldiven de giyerek, kargayı almaya çalıştı. Ancak, bu girişimi sonuçsuz kaldı. Bir sandalyenin üzerine çıkan Bilal Bozkuş, süpürge sopasına bağladığı poşetle kargayı kurtarmaya çalıştı. Poşetin içine sokmayı başardığı kargayı havalandırma boşluğundan çıkardı. Kurtardığı kargayı evinin penceresinden salıverdi.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde 4 katlı binanın birinci katına düşen martının sesini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, havalandırma boşluğunun kapağını açtıktan sonra, hayvan yakalama aparatıyla martıyı yakaladı. Martının iki gündür havalandırma boşluğunda olduğu öğrenildi. Kurtarılan martı salıverildi.

(İHA)

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Avcılar
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