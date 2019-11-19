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Avcılar’da kimyasal koku alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:17 | Son Güncelleme

Avcılar’da ara sokakta bulunan boya deposundaki amonyak maddesinin kapağı açılınca ortaya çıkan koku paniğe neden oldu.

Avcılar’da ara sokakta bulunan boya deposundaki amonyak maddesinin kapağı açılınca ortaya çıkan koku paniğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler incelemesini yaparken depo ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Olay, Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya deposunun içinde bir bidonda bulunan amonyak maddesinin kapağı iş yeri çalışanı tarafından açıldı. Sızma yapan kimyasaldan yayılan koku nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar belediye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı. Bir çevre mühendisi de olayın yaşandığı depoya gelerek incelemede bulundu. Bu sırada bazı vatandaşların kokudan rahatsız olup ağzını kapattığı bazı vatandaşların ise zehirlenmeye önlem olarak ayran içtiği görüldü. Yapılan incelemelerin ardından depo ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

Sıza amonyak maddesinin az miktarda olması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar kimyasal koku

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