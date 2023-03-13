Avcılar'da korkunç olay! Site parmaklıklarına asılmış ceset bulundu

Avcılar'daki korkunç olay Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere sokağa çıkanlar, bir sitenin yanındaki boş arazide demir parmaklarda ipe asılı bir erkek cesedi gördü.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin Türkmenistan vatandaşı Arslan Annayev'e (38) ait olduğu belirlendi. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)



