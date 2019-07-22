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AVCILAR’DA "BATI NİL VİRÜSÜ"NE KARŞI İLAÇLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA - AVCILAR’da görülen Batı Nil Ateşi Hastalığı’nın yayılmasında önemli rol oynayan sivrisineklere karşı yoğun ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA - AVCILAR’da görülen Batı Nil Ateşi Hastalığı’nın yayılmasında önemli rol oynayan sivrisineklere karşı yoğun ilaçlama çalışmalarına başlandı. Sağlık Bakanlığı’nın 4 vaka görüldüğünü, 3 vakanın da laboratuar incelemesinin yapıldığını açıkladığı Batı Nil Ateşi Hastalığı’na neden olan virüsü taşıyan sivrisineklerin yoğun olduğu Yeşilkent Mahallesi’ni bölen Yeşilkent Deresi’nde bu sabahtan itibaren ilaçlama çalışmaları yapıldı. Belediye ekipleri, Yeşilkent’in yanı sıra komşu Tahtakale Mahallesi’ndeki dere yatağı ve çevresindeki sivrisinek yoğunluğu nedeniyle başlatılan ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi. Bölgede oturanlar, yoğun pis koku yayan ve sivrisineklerin üremesine neden olan Yeşilkent Deresi’nin mutlaka üzerinin kapatılması gerektiğini aksi halde ilaçlama çalışmalarının geçici önlem olacağını söyledi.

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