AVCILAR'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar'da düzenlenen operasyonda 40 kaçak göçmen yakalandı.
Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik Avcılar'da operasyon düzenledi. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 40 kişi yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 40 kişi otobüse bindirilerek, Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin operasyona gidişi
-Kaçak göçmenlerin kaldığı yerlere giriş
-Yakalanan göçmenlerin araçlara bindirilmesi
-Yakalanan göçmenlere otobüse bindirilmesi
-Göçmenler yaşadığı konteynerden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
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