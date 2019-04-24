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Avcılar'da metrobüste kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

METROBÜSTE bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ö.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - METROBÜSTE bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ö. tutuklandı. Olay göre dün Avcılar'a ilerleyen metrobüste yaşandı. Metrobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C. bağırmaya başlayarak, o kişiyi metrobüstekilerin yardımı ile Saadetdere durağında indirdi. Kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kadın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca harekete geçen polis, şüpheli F. Ö.'ü gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin kadının bağırması üzerine korktuğunu ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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