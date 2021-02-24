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Avcılar’da trafikte yangın dehşeti

24.02.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da trafikte yangın dehşeti

İstanbul Avcılar’da trafikte seyir halinde olan hafif ticari araçta yangın çıktı.

İstanbul Avcılar’da trafikte seyir halinde olan hafif ticari araçta yangın çıktı. Çıkan yangında araç küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
Olay, Ambarlı dolum tesisleri yolu Avcılar yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların çıktığını gören sürücü aracı sağa çekti. Yangın bir anda büyüyerek aracın tüm alanlarını sardı. Çıkan yangında araç küle dönerek kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı ise yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Avcılar’da trafikte yangın dehşeti

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