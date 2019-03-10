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AVCILAR'DAKİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI... VATANDAŞLAR ACİL SAĞLIK EKİBİNE BÖYLE YARDIM ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Avcılar’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 112 ekipleri yaralıyı sedyeye alacağı sırada, sağlık ekiplerine çevrede toplananlar da yardım etmek istedi. Görevliler, yardımı kabul ederken, vatandaşlardan yaralının kemerden, dizlerden ve omuzdan dikkatli biçimde kaldırılmasını istediler
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Denizköşkler Caddesi’nde meydana geldi. Market işleten Dursun D, 34 VIS 30 plakalı kapalı kasa minibüsü ile giderken, belediye işçisi Sebahattin Tezcan’a çarptı. Tezcan, çarpmanın etkisiyle düşünce başını çarpıp yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Sevk edilen görevliler, başı kanayan Tezcan’a ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekipleri yaralıyı sedyeye alacağı sırada, sağlık ekiplerine çevrede toplananlar da yardım etmek istedi. Görevliler, yardımı kabul ederken, vatandaşlardan boyunduruk taktıkları yaralının kemerden, dizlerden ve omuzdan kaldırılmasına dikkat etmelerini istedi. Yaralı sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından dikkatli bir biçimde sedyeye konuldu. Ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde tespit yaptı.
Minibüsü kullanan Dursun D, "Karşıdan bir araç geliyordu. Ondan kaçmak istedim. O sırada direksiyonu kırınca yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptımö dedi. Dursun D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerindeki yaralı
-Yaralıya müdahale edilmesi
-Görevlinin yaralının sedyeye nasıl taşınacağını anlatması
-Sedyeye alınması
-Yaralı sedye ile ambulansa alınması
-Sürücünün polisle konuşması
-Sürücünün, kazayı gören bir kişi ile kazanın nasıl olduğunu konuşurkenki görüntüsü

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