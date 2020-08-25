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Avengers hayranları bu habere çok sevinecek! Marvel's Avengers oyunu geliyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

Iron Man, Thor ve Black Widow gibi süper kahramanların yaratıcısı olan Marvel; çizgi romanları, dizileri ve filmleri ile büyük bir başarı yakaladı ve bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Sırada ise oyun dünyası var! Daha önce Spider-Man ve Iron Man VR gibi oyunlar çıkaran Marvel, eylül ayında çevrim içi bir oyun daha çıkaracak. İşte Marvel's Avengers oyunuyla ilgili merak edilenler!

Avengers hayranları bu habere çok sevinecek! Marvel's Avengers oyunu geliyor...

Süper kahramanları ve çevrim içi oyunları seviyorsanız eylül ayı size uğurlu gelecek! Çünkü Marvel'ın en sevilen süper kahramanları, Marvel's Avengers'ta bir araya geliyor. Üstelik ön siparişini verebileceğiniz bu oyunun demo versiyonu da yayınlandı.

MARVEL'İN AVENGERS OYUNUYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Crystal Dynamics, Eidos-Montreal, Nixxes Software ve Crystal Northwest tarafından geliştirilen Marvel's Avengers oyununun çıkış tarihi 4 Eylül! Geçtiğimiz yılın haziran ayında duyurulan bu oyun, özellikle Marvel hayranları tarafından uzun zamandır merakla bekleniyordu.

GENEL ÖZELLİKLER

  • Üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu olarak duyurulan Marvel's Avengers, çevrim içi olarak oynanan bir oyundur.

  • Oyunu isterseniz Hero Mission ya da Warzone Mission modu ile başlatabilirsiniz. Hero Görevi ile Marvel's Avengers'ı tek başınıza, Warzone Görevi ile hem bireysel hem de takım olarak oynayabilirsiniz.

  • Ekipler en fazla 4 çevrim içi oyuncudan oluşur.

  • Oyuncular, operasyon merkezi olarak düşmandan geri alınmış bir Helicarrier kullanır.

  • Marvel's Avengers'ta her oyuncu için özelleştirilebilir beceri ve ekipmanlar sunulur.

  • Yeni süper kahramanlar ve bölgeler için ek ücret alınmaz.

    • MARVEL'S AVENGERS HİKAYESİ

    Merakla beklenen bu oyunda Thor, Captain America, Black Widow, Iron Man ve Hulk'tan oluşan Avengers, şehri yerle bir eden büyük bir yıkımdan sorumlu tutulur ve ekip dağılır. Bu kazadan 5 yıl sonra süper kahramanlar yasa dışı ilan edilir. Ancak dünya büyük bir tehdit altındadır. Bu tehdidi fark eden fark eden Kamala Khan (Ms. Marvel) isimli gencin Advanced Idea Mechanics'i durdurmak ve dünyayı kurtarmak için tek çaresi, Avengers'ı yeniden bir araya getirmektir.

    MARVEL'S AVENGERS HANGİ PLATFORMALARDA YER ALACAK?

    Bu oyunun çıkışını merakla bekliyorsanız çok şanslısınız! Çünkü Marvel's Avengers birçok platformda yer alacak. Dilerseniz bilgisayarınızda, PS4'te ya da Xbox One'da oynayabilirsiniz. Üstelik PS5 ve Xbox Series X gibi gelecek nesil konsollarda da oynama imkanınız olacak.

    Marvel's Avangers oyununun ücret detayları da belli oldu. Eğer Steam üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirirseniz Standart Edition için 289, Deluxe Edition için 388 TL ödeme yapmanız gerekecek. PlayStation ve Xbox için Standart Edition ücreti 430, Deluxe Edition ücreti ise 550 TL. Ayrıca 1 Eylül'de PlayStation'da çıkacak Exclusive Digital Edition'ın ücreti 490 TL olarak belirlenmiş durumda. Dilerseniz oyunların farklı versiyonları için ön sipariş verebilirsiniz.

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