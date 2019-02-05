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Avlu kapısını çalan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

Adana'da, bir evin avlu kapısını çalıp kaçmaları güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı

Adana'da, bir evin avlu kapısını çalıp kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 şüpheli yakalandı, zanlılardan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde Mustafa Sağıroğlu'na ait müstakil evin avlu kapısının çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği 2 şüphelinin saklandıkları adresi belirledi.

Ekipler tarafından çaldıkları kapıyla yakalanan Suriye uyruklu şüpheliler N.H. (17) ve Muhammed D. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden N.H. adli kontrol şartıyla salıverildi, Muhammed D. ise tutuklandı.

Ekipler, çalınan kapıyı sahibi Mustafa Sağıroğlu'na teslim etti.

Sağıroğlu, kapısının çalınması karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek zanlıları yakalayan Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

Sümer Mahallesi'nde üç gün önce Mustafa Sağıroğlu, müstakil evinin avlu kapısının yerinde olmadığını fark etmiş, güvenlik kamerası görüntüsünü incelediğinde iki kişinin avluya açılan demir kapıyı bulunduğu yerden çıkartıp götürdüğünü belirlemişti.

Sağıroğlu'nun durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri görüntüden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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