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  4. AVM'de çocuğa tekme tokat dayak! Sebebi 'pes' dedirtti

AVM'de çocuğa tekme tokat dayak! Sebebi 'pes' dedirtti

16.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya tesadüfen şahit olan bir cumhuriyet savcısı, zanlıyı yakalattı.

AVM'de çocuğa tekme tokat dayak! Sebebi 'pes' dedirtti

Edinilen bilgilere göre olay Bakırköy'de bir AVM'de yaşandı. Baba Turan Sıvacı oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü. Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de dolaşmaya başladı. Bu sırada 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivenden bir adama çarptı. Duruma sinirlenen adam peşinden koştuğu çocuğu önce yere düşürdü, ardından tekmeledi. Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, saldırgan şahıs ise uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sadece izlemekle yetindi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

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AVM'de alışveriş yapan bir cumhuriyet savcısı, olaya tesadüfen şahit oldu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan şahıs ifadesinde çocuğun yürüyen merdivenden kendisine kasıtlı olarak çarptığını, bu nedenle sinirlendiğini söyledi. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy
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