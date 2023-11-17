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AVM'de facianın eşiğinden dönülmüştü! Çocukların bindiği o oyuncak böyle devrilmiş

17.11.2023 16:36 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yaşanan olayda, bir alışveriş merkezinin oyun parkında çocukların bindiği Discovery isimli oyuncak devrilmişti. Oyuncağın devrilme anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Kazada 6 çocuk yaralanırken, birisinin hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Olay, Bursa’da bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin içinde bulunan eğlence alanında, okulların tatil olmasını fırsat bilen aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi.

AVM'de korkutan kaza! Bir anda devrildi AVM'de korkutan kaza! Bir anda devrildi

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Discovery isimli adrenalin makinesi tutunduğu noktadan kopunca, cihazdakiler yere çakıldı. O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazada 6 çocuk yaralandı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, yaralılardan birinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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İHMAL İDDİASI

Kaza sonrasında herkesin aklına "ihmal mi var?" sorusu geldi. Kendi içinde sağa sola dönen ve aynı zamanda salıncak hareketi ile sallanan oyun makinesinin ana kolunun bir anda kopmasının mümkün olmadığı belirtilirken, demir parçaların ya da ara bağlantı parçalarının daha önceden çatlamış ya da gevşemiş olması gerektiği, ancak kontrol edilmediği için gözden kaçmış olabileceği ileri sürüldü. Bir başka soru ise discovery adlı oyuncaktaki çocukların o oyuncağa binebilecek yaşta olup olmadığıydı. İhmal iddiaları ve olayla ilgili tüm detaylar güvenlik güçlerinin tahkikatını tamamlamasının ardından belirlenmiş olacak.

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AİLELER ŞİKAYETÇİ

Korkunç kaza sonrası yaralanan çocuklar hastanede tedaviye alındı. Kazada ihmal olduğu yönünde genel bir kanı oluşurken, en değerli varlıkları olan çocuklarının büyük bir kaza geçirdiğini belirten aileler ise eğlence merkezinden şikayetçi.

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(İHA)

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Bursa AVM oyuncak
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