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AVM'de terör estirdi! Eşini darp etti, polise direndi, GBT yapılınca...

12.06.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir AVM'de M.Y. isimli şahıs eşini darp etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polislerin de üzerine yürüyüp küfürler savuran M.Y. polislere zor anlar yaşattı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınmamak için direnen M.Y.'nin GBT sorgusunda, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...

AVM'de terör estirdi! Eşini darp etti, polise direndi, GBT yapılınca...

Tepki çeken olay, 10 Haziran günü İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir adamın bir kadını darp ettiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşine şiddet uygulayan M.Y.’yi sakinleştirmeye çalıştı. O sırada saldırgan polislerin üstünü yürüyerek küfürler savurunca ekipler M.Y.’yi gözaltına almak istedi.

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Polislere teslim olmamakta direnen zanlı, biber gazının kullanılmasının ardından etkisiz hale getirildi. O anlar AVM’de bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan M.Y.’nin ‘kasten adam öldürme ve silahla yağma’ suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet İzmir AVM

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