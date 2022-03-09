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  4. AVM'ler açık mı, kaçta kapanacak? Valilik'ten kar yağışı duyurusu! İstanbul'da AVM'ler kapalı mı? İşte AVM açılış kapanış saatleri!

AVM'ler açık mı, kaçta kapanacak? Valilik'ten kar yağışı duyurusu! İstanbul'da AVM'ler kapalı mı? İşte AVM açılış kapanış saatleri!

09.03.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı için yapılan hazırlıklar sürerken, Valilik'ten yeni açıklama geldi. Karla mücadele hakkında yapılan toplantıdan çıkan kararlar merak ediliyor. Bunlardan biri de AVM saatleri hakkında oldu. Peki AVM'ler açık mı, kaçta kapanacak? İstanbul'da AVM'ler kapalı mı? İşte AVM açılış kapanış saatleri!

AVM'ler açık mı, kaçta kapanacak? Valilik'ten kar yağışı duyurusu! İstanbul'da AVM'ler kapalı mı? İşte AVM açılış kapanış saatleri!

Kar yağışı duyurusunun ardından önlemler de konuşulmaya başlandı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili alınacak önlemler açıklandı. İşte 9 Mart itibariyle yayınlanan kar yağışı önlemleri!

AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

Valilik tarafından yapılan duyuruda AVM açılış kapanış saatleri hakkında "İlimizde meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18:00'de kapanmasına; AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir" denildi.

MOTOKURYELERİN SOKAĞA ÇIKMASI YASAK MI?

Ayrıca motokuryeler için de" Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verilmiştir." denildi.

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kar yağışı İstanbul

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