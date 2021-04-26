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AVM’ler kapanacak mı? Kabine Toplantısında AVM’ler ile ilgili karar ne olacak?

26.04.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ülkemize ilk geldiği zaman kapanan AVM’ler, bir süredir vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Alınan koronavirüs tedbirleri arasında AVM’ler ile ilgili bir süredir kapanma kararı açıklanmadı. Ancak vaka sayılarında yaşanan ciddi artışlar sonucunda AVM’lerin kapanma ihtimali uzun bir aradan sonra tekrar gündeme geldi. Peki, kabine toplantısından sonra AVM’ler kapanır mı? AVM’lerin kapanması ile ilgili bir karar açıklanır mı?

AVM’ler kapanacak mı? Kabine Toplantısında AVM’ler ile ilgili karar ne olacak?

AVM’ler 2020 Mart ayından sonra bir dönem kapalı kaldı. Ancak 6 aydır açık olan AVM’ler alınan koronavirüs tedbirlerinden etkilenmedi. Sadece sokağa çıkma yasaklarına paralel bir şekilde çalışma saatleri değişen AVM’ler ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, AVM’ler kapanacak mı?

AVM'LER KAPANACAK MI?

2 haftalık kısmi kapanma sürecinin değerlendirileceği Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 haftalık bir tam kapanma durumu ele alınacak. Market ve üretim ağları hariç tüm iş yerlerinin kapanmasının gündeme geleceği bu süreçte, aşılamayı hızlandırıp bayram sonuna kadar önemli bir yol kat etmek isteniyor.

AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.

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AVM-DER BAŞKANI KONUŞTU
AVM-DER Başkanı Çelik, kısıtlamalara ilişkin bir açıklama yayınladı. Başkan Çelik, AVM’lerin sokağa çıkma saatlerinden dolayı ekonomik olarak zor bir sürece girdiğini ifade ederek, "Ramazan ayının 2’nci haftasından itibaren Ramazan Bayramı’nı kapsayacak bir tam kapanmanın konuşulduğu bu günlerde ülkemizde sayıları 460’ı bulan AVM’lerde bütün dünyada uygulanan her türlü tedbirler en üst seviyede hassasiyetle uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamasında, “Bundan daha fazlasının kanun yolu ile yapılmasını istemek, AVM’leri çarkını çeviremeyecek duruma getirir. Özellikle ‘ortak giderler’ AVM’lerin kırmızı çizgisi olup bu konuda yapılacak bir muafiyet düzenlemesi AVM’lere kepenk kapattırır. Bu konuda yetkililerin konuya hassasiyet ve hakkaniyet ile yaklaşacağını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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AVM'lerin kapanıp kapanmayacağı Kabine toplantısı sonrası belli olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kapanacağını açıklamıştı.

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Kabine Toplantısı

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