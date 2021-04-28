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AVM'ler kapanacak mı? Tam kapanmada AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor, kapalı mı olacak?

28.04.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın 29 Nisan'da saat 19.00 itibariyle başlayacak olan tam kapanma öncesinde vatandaşlar "AVM'ler kapalı olacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki tam kapanmada AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler açık mı, AVM'ler kaçta açılıyor, kapalı mı olacak? İşte yanıtı...

AVM'ler kapanacak mı? Tam kapanmada AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor, kapalı mı olacak?

Koronavirüs vakalarının artışıyla beraber yeni alınan kararlar sonrası 17 gün kapanma kararı alındı. 29 Nisan'da saat 19.00 itibariyle başlayacak olan tam kapanmaya az bir zaman kalmışken vatandaşlar "AVM'ler kapalı olacak mı?" sorusunu merak ediyor. Peki tam kapanmada AVM'ler kapanacak mı?

AVM'LER KAPANACAK MI? TAM KAPANMADA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

İstanbul Valisi Şahin AVM'lerin Ramazan ayında uygulanan kısmi kapanma sürecinde 17.30'da kapandığını kamuoyuna duyurmuştu. Daha sonra yayımlanan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma döneminde belirtilen gıda, temizlik, üretim, imalat, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar haricinde tüm işyerleri faaliyetlerine geçici olarak ara verecek.

Yapılan son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Hafta içi ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında İçişleri Bakanlığı Genelgesinde muaf olarak belirtilen kurumlar, yerler ve kişiler dışında tüm işletmeler kapalı olacak.

MARKETLER AÇIK MI? TAM KAPANMADA MARKETLER KAPALI MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında bakkal, kasap, kuruyemişçi, market, manav, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere veya adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Bu uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri de kapalı kalacaktır.


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