AVM'ler kapanacak mı? Tam kapanmada AVM'ler açık mı, kaçta açılıyor, kapalı mı olacak?

Koronavirüs vakalarının artışıyla beraber yeni alınan kararlar sonrası 17 gün kapanma kararı alındı. 29 Nisan'da saat 19.00 itibariyle başlayacak olan tam kapanmaya az bir zaman kalmışken vatandaşlar "AVM'ler kapalı olacak mı?" sorusunu merak ediyor. Peki tam kapanmada AVM'ler kapanacak mı?

AVM'LER KAPANACAK MI? TAM KAPANMADA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

İstanbul Valisi Şahin AVM'lerin Ramazan ayında uygulanan kısmi kapanma sürecinde 17.30'da kapandığını kamuoyuna duyurmuştu. Daha sonra yayımlanan yeni İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma döneminde belirtilen gıda, temizlik, üretim, imalat, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar haricinde tüm işyerleri faaliyetlerine geçici olarak ara verecek.

Yapılan son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Hafta içi ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında İçişleri Bakanlığı Genelgesinde muaf olarak belirtilen kurumlar, yerler ve kişiler dışında tüm işletmeler kapalı olacak.