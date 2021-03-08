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AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleriyle ilgili açıklama

08.03.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleriyle ilgili açıklama

Sokağa çıkma yasaklarının esnetildiği son günlerde vatandaşlar aylar sonra ilk defa bir cumartesi gününü dışarıda geçirebildi. AVM'ler uzun süre sonra ilk defa cumartesi günü de hizmet verdi.

Covid-19 pandemisi kapsamında koronavirüs risk haritası paylaşıldıktan sonra yeni normalleşme adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni normalleşme adımları ile AVM'lerin kaçta açılıp kapandığı merak konusu oldu.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı normalleşme genelgesinde Alış Veriş Merkezleri'nin açılma ve kapanma saatleri belirlenmişti.

1 Mart 2021'de yapılan Kabine Toplantısı sonrasında AVM çalışma saatlerinde bir değişiklik olup olmadığı oldukça merak ediliyor.

AVM çalışma saatleri için yeni bir genelge yayınlanmadı. AVM çalışma saatleri aynı olarak devam ediyor.

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AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sonrasında ülkemizde yeni normal adımları atılmaya başladı. Bu adımlar ile birlikte bazı iş yerlerinin çalışma saatleri değiştirildi.

Alınan kararlar doğrultusunda AVM'lerin 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olmasına karar verildi.

Yani alış veriş merkezleri sabah 10.00'da açılıyor ve akşam 20.00'de kapanıyor.

AVM'LERDE YEMEK YENİYOR MU?

AVM içerisinde yemek yenilemiyor. Bu sebeple alış veriş merkezlerinin içerisindeki masa ve sandalyeler kaldırıldı.

AVM içerisindeki lokantalar ve kafeler sadece "gel - al" hizmeti ve paket servis hizmeti verebiliyor.

AVM dışındaki iş yerlerinde "gel - al" servisi saat 21.00'e kadar devam ederken paket servis gece saat 00.00'a kadar devam ediyor. AVM içerisinde bulunan iş yerlerinde ise hem paket servis hem de "gel - al" hizmeti saat 20.00'da AVM'nin kapanması ile beraber son buluyor.

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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE HES KODU ZORUNLU MU?

Sokağa çıkma kısıtlamaları için yayımlanan genelge içerisinde AVM'lere giriş yaparken HES kodu uygulamasının kullanılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Genelgede "Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi", "AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri ile AVM'de aynı anda bulunabilecek kişi sayısının il ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından belirleneceği ve AVM içerisinde olan herkes için HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi.

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