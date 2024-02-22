HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Avokadonun faydaları nelerdir? Avokado nasıl yenir, neye iyi gelir?

Avokadonun faydaları nelerdir? Avokado nasıl yenir, neye iyi gelir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.02.2024 18:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde çoğu kişinin severek tükettiği birbirinden farklı faydaları ile öne çıkan çok sayıda meyve türü bulunur. Avokado da bu meyveler arasında yer alan ve son zamanlarda pek çok kişi tarafından tüketilen bir meyve olarak karşımıza çıkar. Defnegiller ailesine mensup bir ağaç çeşidinin meyvesi olan avokado, armuda benzer bir görüntüye sahiptir. Pek çok farklı alanda kullanılan bu meyvenin sağlık yönünden de yararları vardır. Peki, avokadonun faydaları nelerdir, nasıl yenir ve neye iyi gelir?

Avokadonun faydaları nelerdir? Avokado nasıl yenir, neye iyi gelir?

İçindekiler

  • Avokadonun faydaları nelerdir?
  • Avokado nasıl yenir?
  • Avokado neye iyi gelir?
  • Avokado her gün yenirse ne olur?

Ana yurdu Orta Meksika olarak bilinen avokado meyvesi, hafif lezzeti ve yumuşak dokusuyla birçok kişinin severek tükettiği meyvelerden biridir. Timsah armudu olarak da tabir edilen bu meyvenin gerek rengi gerekse boyutu açısından birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Tropikal bir meyve olarak da bilinen bu meyve sağlık alanında kullanıldığı kadar kozmetik ve gıda alanında da kullanılmaktadır. Ana yurdu Orta Meksika olsa da dünyanın birçok noktasında yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Avokadonun faydaları nelerdir?

Avokado meyvesi lezzetli tadı ve yumuşak kıvamıyla dikkat çeken bir tropikal meyve türüdür. İçerisinde bol miktarda C vitamini, E vitamini, B vitamini, K Vitamini barındırmasının yanı sıra B2, B3 ile B5 ve B6 vitamini de bulundurmaktadır. Vitamin yönünden zengin olan bu meyve aynı zamanda bol oranda potasyum minerali de içermektedir.

Potasyumla birlikte demir, magnezyum, fosfor, çinko, bakır, kalsiyum gibi minerallere de sahip olan avokadonun insan sağlığı yönünden de birçok faydası mevcuttur. Avokadonun faydaları genel olarak şu şekildedir:

  • Çeşitli vitaminler bakımından zengin bir meyve olduğundan tam bir enerji deposudur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmede olumlu etkilere sahiptir.
  • İçerisinde bulunan A ve E vitamininden kaynaklı göz sağlığını korumada etkilidir.
  • Kolesterol seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur ve yüksek olan kolesterol düzeyini düşürür.
  • Kalp ile alakalı hastalıklardan korumaya yardımcı olur.
  • Kan basıncını dengelemede önemli bir rol oynar.
  • Lifli yapısından dolayı kabızlık gibi problemlerin giderilmesine fayda sağlar.
  • Sindirim sistemi sağlığı üzerinde koruyucu etkileri vardır.
  • Cildin zaman içerisinde kaybettiği elastikiyeti geri kazanmasındaki etkisi, avokado cilde faydaları arasında yer alır.
  • Antienflamatuar niteliğinden kaynaklı enfeksiyonlarla mücadele eder.
  • Bu meyvenin içerisinde B6 vitamini mevcuttur. Bu vitaminin erkeklik hormonu üzerinde olumlu etkileri vardır. Erkeklik hormonu üretimini artırıcı özelliği, avokadonun erkeklere faydaları arasında bulunur.
  • Bu meyve yüksek miktarda folik asit içerdiğinden enerji verici özelliği vardır.
  • Rahim ağzı kanserine yakalanma riskini azaltıcı etkisi, avokado rahime faydaları arasındadır.

Avokado nasıl yenir?

Avokado faydaları bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Tatlı yapımında sıklıkla kullanılan bu meyve aynı zamanda sos yapımında ve çeşitli salatalarda da tercih edilmektedir. Bu bağlamda avokado nasıl yenirse faydalı olur konusu karşımıza çıkabilir. Bu tropikal meyve, pek çok farklı şekilde yenebilen meyvelerden biridir. Kabuğu soyularak tek başına yenebileceği gibi dilimlenebilir veya salatalara katılabilir.

Yumuşak bir yapıya sahip olduğundan özellikle kahvaltı sofralarında ekmek üzerine sürülerek tüketimi de epey yaygındır. Bu meyve bünyesinde yüksek miktarda yağ barındırdığı için çok fazla yenmemesine dikkat edilmesi gerekir. İştah konusunda da olumlu etkileri bulunan bu meyve tok tutucu özelliğinden kaynaklı zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

Avokado neye iyi gelir?

Avokado meyvesi sağlık bakımından son derece yararlı olan meyve türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada avokado hangi hastalığa iyi gelir konusu büyük önem taşır. Avokado her şeyden önce sağlıklı bir yağ kaynağı olarak bilinmektedir. Lifli bir meyve olduğundan bağırsak sağlığını korumada oldukça etkin bir role sahiptir. Kalp sağlığını koruduğu gibi göz sağlığı üzerinde de olumlu etkileri mevcuttur.

Bu meyve içerisinde çeşitli mineraller vardır. Bu minerallerden biri de potasyumdur. Bu mineralin kadınlar üzerinde sağlık açısından en önemli etkilerinden biri tiroid bezini düzenleme özelliğidir. Bu önemli özellik ve etki, avokadonun kadınlara faydaları arasında ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca gebelik döneminde olan kadınlara da birçok önemli etkisi vardır. Gebelik zamanında anne adayında meydana gelebilecek kas kramplarını giderici etkisi, hamilelikte avokado faydaları arasında yer almaktadır.

Avokado her gün yenirse ne olur?

Avokado meyvesi insan sağlığı bakımından önemli faydalar sunan bir meyve çeşididir. Ancak her besinde olduğu gibi bu meyveyi tüketirken de aşırıya kaçılmamasına dikkat edilmesi gerekir. Bu bağlamda avokado 1 günde ne kadar yenmeli konusu gündeme gelebilir. Her gün 1 adet bu meyveden yenmesi kalp sağlığını korumada oldukça etkilidir. Gerektiğinden fazla tüketilmesi ise kilo alımına yol açabilir.

Ayrıca bu meyvenin içerisinde kanı sulandırıcı bir rolü olan K vitamini vardır. Bu yüzden kan sulandırıcı ilaç kullananların ve düzenli olarak ilaç kullananların bu meyveyi yemeden önce doktor onayı alması önemlidir. Buna ek olarak kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan bu meyve çok fazla tüketildiğinde bu seviyelerin yükselmesine de yol açabilmektedir.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT'ten nokta operasyon! Murat Ateş etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Yargıtay’dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı!Yargıtay’dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı!
İçi para dolu çelik kasaları çaldılar, restoranda yemek yerken yakalandılarİçi para dolu çelik kasaları çaldılar, restoranda yemek yerken yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
Avokado avokado nasıl yenir avokadonun faydaları
En Çok Okunan Haberler
500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...

500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

95 kilometre uzunluğunda: Alüvyon zeminin hemen altında...

95 kilometre uzunluğunda: Alüvyon zeminin hemen altında...

CHP'nin gözbebeği İzmir'de Özel'in canını sıkacak anket! "Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı"

CHP'nin gözbebeği İzmir'de Özel'in canını sıkacak anket! "Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı"

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

İçi para dolu çelik kasaları çaldılar, restoranda yemek yerken yakalandılar

İçi para dolu çelik kasaları çaldılar, restoranda yemek yerken yakalandılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.