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Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 21:28 | Son Güncelleme

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee-Sang: - "İnanıyorum ki üçüncü toplantı Antalya şehri kadar güzel bir şekilde sonuçlandı. Bu nedenle hepinize şükranlarımı sunmak istiyorum"

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee-Sang , Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısına ilişkin, "İnanıyorum ki üçüncü toplantı Antalya şehri kadar güzel bir şekilde sonuçlandı. Bu nedenle hepinize şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ev sahipliğinde Antalya'da Kaya Palazzo Otel'de düzenlenen Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı kapanış oturumunun ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee-Sang , Rusya Devleti Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ortak basın toplantısı düzenledi.

Kore Cumhuriyet Ulusal Meclisi Başkanı Moon, üçüncü toplantının Türkiye'nin güzel kenti Antalya'da gerçekleştirildiğini belirterek, "İnanıyorum ki üçüncü toplantı Antalya şehri kadar güzel bir şekilde sonuçlandı. Bu nedenle hepinize şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

Toplantının Avrasya bölgesinin ötesine geçtiğini ve giderek küresel bir toplantı haline gelmeye başladığını kaydeden Moon, bunun inanılmaz bir ilerleme olduğunu, çok güçlü bir işbirliğinin oluşturulduğunu, birinci ve ikinci toplantılarda elde edilen başarılı sonuçlar doğrultusunda üçüncü toplantıda bir adım daha ileriye gidildiğini bildirdi.

Ekonomik işbirliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma konularının tartışıldığını, pek çok konuda mutabık kalındığını ifade eden Moon, Kore yarımadası konusunda da ortak bir beyan üzerinde anlaşıldığını söyledi. Moon, "Kazan kazan şeklinde ortaklıkların kurulması ve sürekli paylaşımlarda bulunarak Avrasya bölgesinin gelişmesine katkı sağlayacağız. Her şey için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de toplantıda bir sürü ciddi konunun müzakere edildiğini ifade etti. Volodin, toplantılarda çok farklı görüşlerin dile getirildiğini, tartışmaların olduğunu, diyaloğun olduğunu, yöneticiler, moderatörlerin bunları dengelemeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatun da Avrasya Meclis Başkanları Dördüncü Toplantısının 2019 yılında Astana'da yapılmasına karar verildiğini, bu karadan dolayı herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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