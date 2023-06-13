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Avrupa Birliği'nden Schengen vizesiyle ilgili kritik karar! Dijital vize dönemiyle başvuruların hızlanması hedefleniyor

13.06.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk vatandaşları son zamanlarda Schengen vizesiyle ilgili büyük sorunlar yaşarken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu dijital vizeyle ilgili bir karar aldı. Üzerinde uzlaşılan yeni yasa tasarısına göre Schengen vizeleri dijital hale dönüştürülecek ve başvurular internet üzerinden yapılabilecek. Söz konusu dönüşümle vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor.

Avrupa Birliği'nden Schengen vizesiyle ilgili kritik karar! Dijital vize dönemiyle başvuruların hızlanması hedefleniyor

AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu dijital vize yolunda önemli bir adım attı. Üzerinde anlaşılan tasarıya göre, yeni yasa yürürlüğe girdiğinde izeler artık pasaportlara yapıştırılmayacak, 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden gönderilecek. Vizeler mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

TEK BİR PLATFORMDAN İŞLENECEK

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evraklar, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılabilecek. Başvuru sahiplerine çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.

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İLK KEZ VİZE BAŞVURUSU YAPANLAR...

Schengen ülkelerinin konsolosluklarına sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar fiziken gitmek zorunda kalacak. Schengen vizesinin dijitalleşmesiyle maliyetlerin düşmesi, vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. AB, aynı zamanda bu sayede Schengen bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanmasından sonra AB'nin resmi gazetesinde yayımlanacak, yayımlanmasından 20 gün sonra da yürürlüğe girecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği schengen vizesi

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