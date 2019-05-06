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Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Çin ürünlerine gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselteceği açıklamasının ticaret savaşı endişelerini artıracağı beklentisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 azalarak günü 386,95 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 azalarak 5.483,52 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,63 düşerek 21.409,29 puana geriledi.

İngiltere'de banka tatili nedeniyle piyasalar kapalı bulunurken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01 azalarak 12.286,88 puandan kapandı.

Şirket haberleri olarak da, Alman endüstri devlerinden ThyssenKrupp, çelik işini Hindistan şirketi Tata ile birleştirme konusunda Avrupa’da rekabet kurumlarından onay olmayı beklediğini açıkladı.

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin müzik platformu Spotify’ın şikayetinden sonra Apple hakkında tekel soruşturması başlatacağı iddia ediliyor.

Bu yıl küresel büyüme görünümünün sıkıntılı olacağına yönelik tahminler borsaların zayıf seyretmesine sebebiyet verirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Çin ürünlerine gümrük vergilerini artacağına dair açıklamaları küresel büyümeye ve ticaret ihtilaflarına yönelik endişeleri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamıştı.

Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe gösteren Trump, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları sonrası artan ticaret savaşı endişeleri ile petrol fiyatları ve Çin borsası sert düşerken, gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18'de yüzde 0,02 düşüşle 1,1198 seviyelerinde bulunuyor.

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