Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Bu yıl küresel büyüme görünümünün sıkıntılı olacağına yönelik tahminler borsaların zayıf seyretmesine sebebiyet verirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Çin ürünlerine gümrük vergilerini artacağına dair açıklamaları küresel büyümeye ve ticaret ihtilaflarına yönelik endişeleri artırdı.

Şirket haberleri olarak da, Alman endüstri devlerinden ThyssenKrupp, çelik işini Hindistan şirketi Tata ile birleştirme konusunda Avrupa’da rekabet kurumlarından onay olmayı beklediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamıştı.

Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe gösteren Trump, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları sonrası artan ticaret savaşı endişeleri ile petrol fiyatları ve Çin borsası sert düşerken, gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18'de yüzde 0,02 düşüşle 1,1198 seviyelerinde bulunuyor.

