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Avrupa borsalarında küresel ticaret savaşı ve İtalya endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 19:54 | Son Güncelleme

Avrupa borsalarında küresel ticaret savaşı ve İtalya endişesi

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD ile Çin’in ticaret savaşının artarak devam etmesine yönelik endişeler ve Avrupa Birliği ile İtalya arasındaki İtalyan hükümetinin borçları ve bütçesi üzerinde anlaşmazlık nedeniyle günü düşüşle kapattı.

Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,43 azalarak günü 370,51 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,71 azalarak 5.222,12 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,29 düşerek 19.909.94 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 azalarak 7.185,30 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,57 azalarak 11.837,81 puandan kapandı.

Avrupa Komisyonunun gelecek hafta İtalya’nın borçlarını dizginleyememesi nedeniyle ülkeye 3,5 milyar avro ceza vermeyi düşündüğüne dair haberler ve Çin medyasında ticaret savaşında Çin'in ABD'ye karşı seçeneklerini değerlendirmeye aldığına bilgiler Avrupa'da yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yayınladığı Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunda, küresel ekonomik büyüme beklentilerine yönelik belirsizliklerin finansal piyasalarda yüksek dalgalanmalara yol açtığını belirterek, “Beklenenden daha zayıf bir büyüme ve ticari ihtilafların olası artışı, varlık fiyatlarındaki düşüşü tetikleyebilir.” uyarısında bulundu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.28'de yüzde 0,23 düşüşle 1,1134 seviyelerinde bulunuyor.

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Avrupa borsaları

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