Avrupa'da en çok satan otomobil belli oldu

Peugeot açıklamasına göre, marka, bu yılın ilk iki ayında Avrupa'da rekor satış performansı sergiledi.

SUV 2008 DE SIRALAMAYA GİRDİ

Peugeot 208 en çok satan, Peugeot SUV 2008 ise en çok satan 4'üncü otomobil oldu. Bu sonuca göre, Avrupa'nın en çok satan ilk 5 modeli sıralamasında 2 Peugeot modeli yer aldı.

Marka, aynı zamanda tarihinde ilk kez hem ay bazında hem de yıl toplamında birinci sırada konumlandı.

Açıklamaya göre, SUV 2008, yüzde 21 küçülen pazarda 2020'ye göre yüzde 64 artışla ay bazında üçüncü sırada olurken, 2021 yılı toplamında dördüncü sırada yer alıyor. Peugeot marka bir araç, son olarak Mart 2008'de böyle bir başarı sergilemişti.

(AA)

