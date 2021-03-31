HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Avrupa'da en çok satan otomobil belli oldu

Avrupa'da en çok satan otomobil belli oldu

31.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot 208, iki ay üst üste Avrupa'nın en çok satan otomobilleri listesinde ilk sırada yer aldı.

Avrupa'da en çok satan otomobil belli oldu

Peugeot açıklamasına göre, marka, bu yılın ilk iki ayında Avrupa'da rekor satış performansı sergiledi.

SUV 2008 DE SIRALAMAYA GİRDİ

Peugeot 208 en çok satan, Peugeot SUV 2008 ise en çok satan 4'üncü otomobil oldu. Bu sonuca göre, Avrupa'nın en çok satan ilk 5 modeli sıralamasında 2 Peugeot modeli yer aldı.

Marka, aynı zamanda tarihinde ilk kez hem ay bazında hem de yıl toplamında birinci sırada konumlandı.

Son dakika haber... İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu, işte listesi!Son dakika haber... İkinci el otomobilde en çok satılanlar belli oldu, işte listesi!

Açıklamaya göre, SUV 2008, yüzde 21 küçülen pazarda 2020'ye göre yüzde 64 artışla ay bazında üçüncü sırada olurken, 2021 yılı toplamında dördüncü sırada yer alıyor. Peugeot marka bir araç, son olarak Mart 2008'de böyle bir başarı sergilemişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Yanlışlıkla yayınlamıştı, doğrusunu paylaştı! Flaş değişiklikYanlışlıkla yayınlamıştı, doğrusunu paylaştı! Flaş değişiklik
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Volkswagen Taigo fiyatları ne kadar? Yeni SUV Coupe modeli piyasaya çıkıyor...

Volkswagen Taigo fiyatı

Yanlışlıkla yayınlamıştı, doğrusunu paylaştı: Volkswagen ABD operasyonu için adını değiştiriyor!

Yanlışlıkla yayınlamıştı, doğrusunu paylaştı! Flaş değişiklik

Xiaomi otomobil sektörüne resmen giriş yaptı!

Çinli marka resmen otomobil sektörüne girdi!

Volkswagen, ABD operasyonlarının yeni adını yanlışlıkla sızdırdı: Voltswagen

Volkswagen isim değiştiriyor! İşte ortaya çıkan isim

Bentley tarihinin en dinamiği: Bentley Continental GT Speed tanıtıldı!

Marka tarihinin en dinamik modeli tanıtıldı!

Yeni Tesla Model S'de geri vitese geçmenin çılgın bir yolu var! İşte gelen video

Yeni Tesla'da geri vitese geçmenin çılgın bir yolu var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.