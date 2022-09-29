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Avrupa'da maymun çiçeği alarmı! Vaka sayısı 24 bini aştı

29.09.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken Avrupa'dan maymun çiçeği vakaları rapor edildi. Elde edilen son bilgilere göre, Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti.

Avrupa'da maymun çiçeği alarmı! Vaka sayısı 24 bini aştı

Avrupa genelinde maymun çiçeği virüsü bulaşan kişi sayısının 24 bini geçtiği duyuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinin sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncelleme raporunda kıta genelinde salgına dair son veriler paylaşıldı.

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Raporda, 27 Eylül itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayısının 24 bin 622'ye yükseldiği belirtilirken virüsün DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 44 ülkede var olduğu aktarıldı.

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Çoğunluğunu 31 ila 40 yaş arası erkeklerin oluşturduğu vakaların yüzde 96'sının hemcinsiyle ilişkiye giren erkekler olduğu bildirildi.

Vakaların yüzde 96'sında virüs belirtileri olarak kırmızılık ve kaşıntı görülürken yüzde 68'inde ise yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerin bulunduğu kaydedildi.

En çok vakanın 7 bin 149 kişiyle İspanya'da bulunduğu ve Fransa, İngiltere ile Almanya'da vaka sayısının 3 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Maymun Çiçeği hastalığı
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