Avrupa’da son 5 yıl, 2 bin 100 yılın en sıcak ve kurak dönemi

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, Avrupa'da son yıllarda yaşanan sıcak ve kurak yaz aylarının, son 2 bin 100 yıldaki herhangi bir zamandan ‘çok daha şiddetli’ büyük kuraklıklara yol açtığı konusunda uyarıda bulundu.

Kıta genelinde son zamanlarda yaşanan sıcak hava dalgalarının büyük ekolojik ve ekonomik sonuçları olduğunu belirten bilim insanları, gezegenin ısınmaya devam etmesi halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

2 BİN YILI AŞKIN CANLI VE MEŞE AĞAÇLARI KULLANILDI

Cambridge Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir ekip, 2 bin 110 yıl daha eskiye dayandırdığı bulgular için canlı ve ölü meşe ağaçlarını inceledi.

Çalışma yapılan nesneleri ‘Avrupa meşe ağaçlarının kimyasal parmak izleri’ olarak niteleyen bilim insanları, 2015 yılından bu yana kuraklık koşullarının önceki yıllara nazaran aniden yoğunlaşmaya başladığını belirtti.

SEBEBİ İNSAN KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE JET HAVA AKIŞI

Ekip, "Bu anormallik büyük olasılıkla insan kaynaklı iklim değişikliğinin ve jet hava akışına bağlı değişkenlerin bir sonucudur” açıklamasında bulunurken Çalışmanın baş yazarı Profesör Ulf Büntgen, “Hepimiz, son derece sıcak ve kurak yazlar kümesinin içerisinde olduğumuzun farkındayız. Geçtiğimiz onyıllarda da yaz ayları çok kuru ve sıcaktı ancak bu son aşırılıkların önceki yıllarla nasıl karşılaştırıldığını görmek için tarihsel koşulların kesin olarak yeniden yapılandırılmasına ihtiyacımız vardı” dedi.