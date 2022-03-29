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Avrupa Güreş Şampiyonası

29.03.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Münir Recep Aktaş, bronz madalya kazandı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Münir Recep Aktaş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de geçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde Münir Recep, serbest stil 65 kilo üçüncülük karşılaşmasında Moldovalı Maxim Sacultan ile karşılaştı.

Rakibini tuşla yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Şampiyonadaki ilk maçında Fransız Quentin Sticker'i 11-0 teknik üstünlükle yenen Münir Recep, çeyrek finalde Azerbaycanlı Haji Aliyev'e mağlup olmuştu.

Türkiye'ye 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyayı kazandıran Münir Recep, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyüklerde ilk madalyasını alan milli güreşçi, "Şampiyonaya katılmamda emeği geçen herkese, aileme çok teşekkür ediyorum. Üzerimde herkesin emeği çok fazla. 70 milyonu temsil ediyoruz, elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, büyüklerde ilk madalyamı kazandım. İnşallah, ilerleyen dönemlerde altın madalyayla röportaj vermek nasip olur." ifadelerini kullandı.

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