Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Türkiye'deki sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı

Bu olaydan sonra Türkiye kadar, verilen koltuğa sorgulamadan oturuveren AB Konseyi Başkanı Charles Michel de eleştirilere hedef olmuştu.

6 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e eşit sandalye verilmiş ancak aynı statüdeki von der Leyen, başka tek sandalye konmadığı için, Dışişleri Bakanı ile aynı statüye denk düşen sofada oturmak zorunda kalmıştı.

Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı Ursula von der Leyen Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ziyareti sırasında yaşanan "sandalye gafına" de değindi, kadın olmasaydı böyle bir olay yaşanmayacağını söyledi.

62 yaşındaki von der Leyen, bu olayda neden Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'den farklı muamele gördüğünü açıklayacak başka herhangi bir sebep bulunmadığını söyledi.

"Ben Avrupa Komisyonu Başkanı olan ilk kadınım ve Avrupa Komisyonu Başkanı'yım. İki hafta önce Türkiye'yi ziyaret ederken de buna uygun muamele görmeyi beklerdim, ama böyle olmadı" dedi.

"Avrupa Birliği Müktesebatı'nda bana yapılan muameleyi haklı çıkaracak hiç bir şey bulamadım. Dolayısıyla şu sonuca vardım: Bu, kadın olduğum için yaşandı. Eğer takım elbise ve kravat takıyor olsaydım olacak mıydı? Daha önceki görüşmelerde hiç sandalye eksikliği görmedim. Ama yine söylüyorum, bu resimlerin hiç birinde kadın da yoktu" diye sürdürdü.

Görüşmede neler yaşanmıştı?

Ziyaret AB ile Türkiye ilişkilerindeki gerginlikleri gidermek amacıyla planlanmıştı. Ursula von der Leyen ve Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sarayında ziyarete gittiler.

Fakat selamlaşıldıktan sonra sıra oturmaya geldiğinde ana görüşmeciler için sadece iki sandalye bulunduğu görüldü. Michel ve Erdoğan Osmanlı tarzı, kenarları altın kaplamalı sandalyelere oturdu, Komisyon Başkanı von der Leyen ayakta kaldı.