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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Türkiye'deki sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı

27.04.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde eşit statüde olduğu halde kendisine sandalye verilmemesinin kökeninde toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yattığını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Türkiye'deki sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı

Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı Ursula von der Leyen Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ziyareti sırasında yaşanan "sandalye gafına" de değindi, kadın olmasaydı böyle bir olay yaşanmayacağını söyledi.

6 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e eşit sandalye verilmiş ancak aynı statüdeki von der Leyen, başka tek sandalye konmadığı için, Dışişleri Bakanı ile aynı statüye denk düşen sofada oturmak zorunda kalmıştı.

Bu olaydan sonra Türkiye kadar, verilen koltuğa sorgulamadan oturuveren AB Konseyi Başkanı Charles Michel de eleştirilere hedef olmuştu.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Türkiye'den Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, oturma düzeninin AB'den gelen taleplere göre hazırlandığını söyleyerek sorumlunun AB diplomatları olduğuna işaret etmişti.

Verilen tek sandalyeye tereddütsüz oturan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de daha sonra özür dilemişti.

'Olayın kökünde cinsiyetçilik yatıyor'

Ama Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen dün Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, olayın kökünde cinsiyetçiliğin yattığını söyledi.

62 yaşındaki von der Leyen, bu olayda neden Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'den farklı muamele gördüğünü açıklayacak başka herhangi bir sebep bulunmadığını söyledi.

"Ben Avrupa Komisyonu Başkanı olan ilk kadınım ve Avrupa Komisyonu Başkanı'yım. İki hafta önce Türkiye'yi ziyaret ederken de buna uygun muamele görmeyi beklerdim, ama böyle olmadı" dedi.

"Avrupa Birliği Müktesebatı'nda bana yapılan muameleyi haklı çıkaracak hiç bir şey bulamadım. Dolayısıyla şu sonuca vardım: Bu, kadın olduğum için yaşandı. Eğer takım elbise ve kravat takıyor olsaydım olacak mıydı? Daha önceki görüşmelerde hiç sandalye eksikliği görmedim. Ama yine söylüyorum, bu resimlerin hiç birinde kadın da yoktu" diye sürdürdü.

İki koltuk üç lider

Görüşmede neler yaşanmıştı?

Ziyaret AB ile Türkiye ilişkilerindeki gerginlikleri gidermek amacıyla planlanmıştı. Ursula von der Leyen ve Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sarayında ziyarete gittiler.

Fakat selamlaşıldıktan sonra sıra oturmaya geldiğinde ana görüşmeciler için sadece iki sandalye bulunduğu görüldü. Michel ve Erdoğan Osmanlı tarzı, kenarları altın kaplamalı sandalyelere oturdu, Komisyon Başkanı von der Leyen ayakta kaldı.

Sonradan sosyal medyada da yayılan görüntülerde ayakta kalan von der Leyen'in şaşkınlığı açıkça görülüyor ve sesli bir şekilde "ehem" diye öksürdüğü duyuluyor.

Sonunda von der Leyen kenarda ve daha uzakta kalan, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın karşısına düşen kanepeye oturdu.

Olaydan sonra 2017'de Brüksel'de yaşanan bir görüşmeyle kıyaslamalar yapıldı. O görüşmede Avrupa Komisyonu ve Konseyi'nin o sıradaki başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki iki eşit sandalyede oturmuştu.

İstanbul Sözleşmesi'ne de değindi

Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Konsey Başkanı Michel'i açıkça suçlamadı.

Ama "bir kadın ve bir Avrupalı" olarak "incindiğini ve yalnız bırakıldığını" ifade etti.

"Çünkü bu oturma düzeni ya da protokol meselesi değil. Bu doğrudan kim olduğumuzla ilgili bir konu. Birlik'in temsil ettiği değerlerimizle ilgili. Bu, kadınlara eşit muamele etmekte daha ne kadar büyük mesafe almamız gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı konuşmasında Türkiye'nin 2011 yılında İstanbul'da varılan ve kadınların şiddetten korunmasında devlete sorumluluk ve görevler yükleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinden "derin endişe duyduğunu" da söyledi.

Von der Leyen, kadınları şiddetten korumanın AB'nin yürütme organı Komisyon için öncelik olmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Aynı parlamento oturumunda konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Sandalye gafı" konusunda bir kez daha özür diledi ve bunun bir çok kadını incittiğini anladığını söyledi.

Michel ayrıca Türkiye ile derin ekonomik ilişkilerin çok zor olduğunu çünkü Türkiye'de kadınlarınkiler de dahil temel insan haklarının gerilediğini kaydetti.

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